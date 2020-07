Dungeons & Dragons cambiará para abordar el racismo, pero alguien ya se adelantó

En junio, el editor de Dungeons & Dragons, Wizards of the Coast, anunció que tomaría medidas para abordar los estereotipos racistas en el juego de rol más popular del mundo. Pero los problemas son más profundos que simplemente limpiar la imagen del drow de piel negra y darle algo de dignidad al Vistani, un análogo para los romaníes. Esto se debe a que el concepto de raza en sí, como mecánica de juego, es profundamente defectuoso.

Wizards dice que implementará cambios este año en la forma en que funciona la raza en Dungeons & Dragons a través de un nuevo producto aún no anunciado. Pero otro diseñador de juegos ya ha encontrado una manera de abordar los problemas raciales de D&D. De hecho, la nueva revista publicada por Arcanist Press podría servir como el camino a seguir para toda la industria del juego.

En Ancestry & Culture: An Alternative to Race en 5e, el autor y diseñador Eugene Marshall argumenta que el concepto de raza en la 5ª edición de D&D no es solo defectuoso, es intolerante. Sin embargo, es mucho más amable con su idioma. Eso es probable porque además de escribir y diseñar contenido RPG para Arcanist y Sigil Entertainment, también es profesor asociado de filosofía. Una de sus especialidades es la filosofía de los videojuegos. Ancestry & Culture de Marshall se lee más como un trabajo académico que como un splatbook común y corriente. Lo único que falta son las notas al pie y una bibliografía adecuada.

De la introducción de la publicación:

Los científicos y filósofos que estudian la raza rechazan el concepto de raza como un hecho biológico que individualiza discretamente a grupos de personas. La raza no es una realidad biológica; más bien, es un concepto social construido y empleado de manera diferente en diferentes momentos de la historia y en diferentes lugares del mundo. No es como el color de los ojos, sino como la ciudadanía: algo que se basa en las relaciones y conceptos sociales, no en la biología.

En otras palabras, el concepto de raza tal como se ha utilizado desde al menos la Ilustración hasta el siglo XX está, francamente, en bancarrota. Esto no quiere decir que no exista tal ascendencia, herencia y diferencia genética, por supuesto. De hecho, nuestra genética es real, pero son una función de nuestra ascendencia individual, no de nuestra raza. Lo que la gente llama diferencias raciales simplemente no se mapea limpiamente en nada en nuestra biología tan simplista como el concepto de raza. Además, ese concepto en el mundo real se ha utilizado para justificar atrocidades históricas.

De hecho, los racistas aún usan estas justificaciones falsas y falsamente científicas para apoyar sus prejuicios. Debido a que estos conceptos dañinos no tienen lugar en nuestro mundo, tampoco necesitan estar en las historias que contamos con nuestros amigos.

La propuesta contra el racismo

Luego procede a diseñar un sistema flexible y altamente adaptable que efectivamente corta las razas existentes en D&D, y las vuelve a ensamblar en una red que apoya tanto una experiencia narrativa de juego de roles como un juego táctico equilibrado. El marco hace todo lo posible para respetar a todos en la mesa.

El sistema de Marshall se basa en el divorcio de "ascendencia biológica del patrimonio cultural". Al crear un personaje, los jugadores no eligen una raza. En cambio, eligen la cultura en la que se crió su carácter y la ascendencia de sus padres. Los bonos de estadísticas, como inteligencia superior, constitución o carisma, se derivan de la cultura. Mientras tanto, los rasgos heredados, como la altura, la velocidad y la duración de la vida, y las habilidades fantásticas como las armas de aliento o la visión oscura, están vinculados a la ascendencia.

En términos de videojuego, el diseño de Marshall descarga el problema de la raza en favor de una mayor creatividad y expresión. En términos de juego de roles, no solo alienta, sino que requiere que los jugadores piensen detenidamente sobre cómo su personaje se relaciona con su propio entorno y con la familia que los crió. Lo hace abrazando el concepto de ascendencia mixta.

Anteriormente, la 5a edición del Manual del jugador de D&D solo admitía dos razas con ascendencia mixta: mitad elfo y mitad orco. El sistema de Marshall amplía las posibilidades exponencialmente:

Un personaje puede tener un padre élfico y un padre humano, o un padre enano y un padre mediano. Otros personajes pueden tener padres que tienen ascendencia mixta. Las reglas en esta sección proporcionan mecanismos para generar tales ancestros mixtos. Por supuesto, casi todos los personajes en un mundo de fantasía probablemente tengan algún grado de ascendencia mixta. Sin embargo, estas reglas están destinadas a permitir a los jugadores crear personajes que tengan dos ancestros principales, en lugar de uno dominante.

Razas en D&D 5a edición

Cuando los jugadores con ascendencia mixta crean su hoja de personaje, son libres de elegir entre los rasgos ancestrales que tienen disponibles. Un jugador con un padre dragón nacido y un padre élfico puede respirar fuego y ver en la oscuridad. También se les permite una mayor variabilidad en áreas como la vida útil y la velocidad.

Sin embargo, mi parte favorita, y la sección que casi te hace llorar, es lo que se podría llamar la mejora de la diversidad. Marshall, que es muy bueno con las palabras, llama a la ventaja "Rasgos culturales diversos":

Las personas de ascendencia mixta se encuentran con mayor frecuencia en comunidades multiculturales donde elfos, humanos, enanos y medianos, entre otros, viven juntos. Cualquiera de cualquier ascendencia se puede encontrar en tales comunidades, que es una de las fortalezas de tales culturas.

Con Ancestry & Culture, la diversidad ya no es un garrote con el que Dungeon Masters golpea a sus jugadores en la cabeza. El sistema de Marshall es permisivo, más que restrictivo. La diversidad asciende de ser simplemente una herramienta para lanzar orcos y ahogarse como el "otro". En cambio, se convierte en una bendición de la que los jugadores pueden sacar su propia fuerza.

Diversos rasgos culturales otorga a los jugadores +2 a su carisma, porque la diversidad es hermosa. Obtienen el rasgo de carácter por el cual valoran la libertad personal y la expresión creativa. Tienen una fuerza interior por la cual no tienen "amor a los líderes ni deseo de seguidores". Ganan competencia en dos habilidades de su elección, y pueden hablar dos idiomas adicionales que podrían hablarse en su comunidad.

D&D pasó décadas codificando un conjunto de reglas que refuerza el racismo ya endémico en nuestra cultura, incluso cuando las reglas del juego se revisaron en cinco ediciones y más de 40 años. El juego de rol original es el juego Ur, del que ahora fluyen los videojuegos modernos e incluso las películas. Todos hemos sido influenciados por eso. Ancestry & Culture trabaja para cambiar eso, mientras mantiene el título que millones de personas adoran jugar en todo el mundo. Y lo hace en 26 páginas. Las otras 50 páginas están llenas de aventuras y otras cosas geniales.

Si quieres comenzar a cambiar la forma en que juegas D&D en este momento, puedes comprar Ancestry & Culture: An Alternative to Race en 5e como PDF por 9.95 dólares. Las copias de tapa blanda cuestan 14.95 dólares. También puedes adquirir 61 Ancestries & Cultures personalizados por 9.95 dólares adicionales.