Dualsense: El nuevo control inalámbrico de PlayStation 5

Definitivamente este nuevo control ha enloquecido a todos los amantes de los videojuegos, pese a que cada quien tiene diferente consolas pero el Dualsense ha traspasado las espectativas de todos, a pesar de que solo será exclusivo para PlayStation 5, muchos quieren esta nueva consola, que próximamente sale al mercado.

La noticia se do a conocer en el portal oficial de PlayStation, en el que su creadores Sony, dieron a conocer más detalles del nuevo control para la PlayStation 5, el DualSense. En redes sociales no hubieron aquellos creativos que dieron su punto de vista, en el que apuntaron que este nuevo control tiene una fusión entre el mando del X Box One y el PS4, pero el resultado fue increible.

Dualsense el control del PS5

Hoy hablaremos del #DualSense el nuevo mando de PlayStation 5, todo lo que se sabe de el, opinión de la gente (y la mía) y mucho más... ¡Nos os lo perdáis en unas horas en el canal! pic.twitter.com/PjC76AD18n — Behind the Games (@BehindTGames) April 8, 2020

Sobre los detalles del Dualsense el dispositivo estará centrado en funciones que tendrán al sentido del tacto y el audio como eje. El comunicado ejemplifica que podremos sentir la lentitud de conducir un auto a través del barro. También incorporará disparadores adaptativos en los botones L2 y R2 para sentir la tensión como cuando tomas un arco para disparar una flecha.

También se dieron los puntos de vista sobre los diseños en donde los expertos argumentaron que el principal reto fue hacer que encajaran los nuevos componentes de hardware, sin darle una sensación voluminosa, cambiando el ángulo de los gatillos manuales y actualizaciones sutiles en el agarre. Algo llamativo es que la bateria será recargable y se reducirá el peso.

Sony ha presentado el mando de la futura PS5, llamado DualSense. Sus novedades: gatillos adaptativos, micrófono incorporado y vibración mejorada, además del nuevo botón «Create» en sustitución del «Share», enfocado en proporcionar «formas nunca vistas de crear contenido». pic.twitter.com/AG7RzipEPp — laCiclotimia.com (@laCiclotimia) April 8, 2020

Pero no es todo, ya que el grandioso Dualsense también agregará una matriz de micrófonos que permitirá a los jugadores chatear sin auriculares, aunque permanecerá la compatibilidad con los mismos. Mencionado control tendrá dos tonos de colores lo cuales serán blanco y negro y la barra de luces cambió de posición a cada lado del panel táctil. En los próximos día dará más detalles sobre el funcionamiento de este control.