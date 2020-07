¡Dragon Quest XI S en menos de mil pesos! Pierde exclusividad de Nintendo Switch

Después de una temporada en Nintendo Switch, Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age llegará a PlayStation 4, PC (Steam) y Xbox One (incluido Xbox Game Pass) a partir del 4 de diciembre de 2020.

Es un nombre infernal para un juego fenomenal, y ya es hora de que los jugadores de Xbox experimenten esta serie.

Basándose en el juego base ya caprichoso, la Edición Definitiva de Dragon Quest XI tiene escenarios de historia adicionales entretejidos en la aventura original, un lujoso modo de 16 bits, una banda sonora orquestada muy apreciada, la pista de voz japonesa, opciones de velocidad de batalla, una foto modo y características de juego misceláneas, como la elaboración sin problemas para "hacer que el juego sea más fluido y más conveniente".

Dragon Quest XI S llegará a Xbox en diciembre

Dragon Quest XI S pierde exclusividad de Nintendo

Dicho esto, espere algunas peculiaridades visuales debido al linaje Switch de la Edición Definitiva.

"Es un puerto de la versión Nintendo Switch, por lo que los gráficos no son los mismos que para el Dragon Quest XI original para PlayStation 4", según Square Enix.

"Sin embargo, tenga en cuenta que la resolución y la velocidad de fotogramas son al menos tan buenas como lo fueron para el lanzamiento original de PlayStation 4".

Square Enix está vendiendo Dragon Quest XI S por 40 dólares (900 pesos) en PC, PS4 y Xbox One, y no hay una opción de actualización o descuento para los jugadores actuales que desean experimentar el nuevo contenido de la Edición Definitiva.

Al menos el precio es donde debe estar para los jugadores que están llegando frescos.