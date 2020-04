Dragon Ball Z: Kakarot, el nuevo DLC muestra algunos secretos que esperar

Para los fanáticos la experiencia de Dragon Ball Z: Kakarot es insuperable a pesar de que tiene deficiencias, pero la opinión general es que Bandai Namco Entertainment consiguió su cometido, ofrecer la información más precisa sobre Dragon Ball Z hasta la fecha.

Dragon Ball Z: Kakarot HQ V Jump Scans. pic.twitter.com/z2mprqfa6P — 誇大広告~ (@DBHypeX) April 19, 2020

Después de varios meses del lanzamiento, los fans de Dragon Ball Z: Kakarot esperan ansiosamente el siguiente DLC y aunque realmente se sabe muy poco al respecto, han aparecido lo que se sospecha son escaneos de la revista V Jump hechos por el reportero Dragon Ball Hype y colaboradores cercanos al desarrollo del juego.

Dentro de las novedades en Dragon Ball Z: Kakarot, encontramos que habrá entrenamiento con Whis, una pelea de jefes contra Beerus, así como la aparición de Oracle Fish y un nuevo modo de juego de cartas.

El nuevo DLC

Para empezar, no está del todo clara la razón del entrenamiento de Whis, que no es otra cosa que peleas externas contra él, aunque parece que se podrá participar de nuevo en las peleas de Goku contra Vegeta, algo que sin duda alguna hará más interesante el entrenamiento y aprovecharía al máximo a quién está disponible para luchar en el planeta de Beerus, junto con la posibilidad de que sea SSG Goku vs. SSG Vegeta, lo que mantiene expectantes a los fans de Dragon Ball Z: Kakarot.

Además también se muestra que en el nuevo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot se pueden usar tanto SSG Goku como SSG Vegeta contra Beerus y no solo peleas 1v1, lo cual tiene sentido, ya que la pelea contra el jefe Beerus es increíblemente difícil incluso para los personajes en el nivel máximo de 250, por lo que no estará de más contar con SSG Vegeta o Goku.

Dragon Ball Z: Kakarot DLC Super

Por desgracia la información del nuevo DLC de Dragon Ball Z: Kakarot no va más allá, y no existe aún dato alguno de la fecha de lanzamiento, sin embargo se mantiene la promesa de los capítulos de la historia original modificados que serán los episodios de la pelea contra Boss.