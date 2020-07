Dr. DisRespect: ¿Nombre real y por qué se prohibió la estrella de Twitch?

Muchos medios, incluidos Forbes y The Verge, han informado en las últimas semanas que el Dr. DisRespect ha sido excluido del sitio, aunque los usuarios de Twitch solo han ofrecido las explicaciones más vagas de su desaparición.

¿Quién es el Dr. DisRespect y por qué se ha ido de Twitch?

Esto es lo que necesitas saber...

Verdadero nombre del Dr. DisRespect

El verdadero nombre del Dr. DisRespect es Herschel "Guy" Beahm IV. El hombre de 38 años, originario de California, originalmente encontró fama en línea en YouTube con su canal Dr. DisRespect, aunque se unió a Twitch mientras trabajaba como gerente de la comunidad y diseñador de niveles para Sledgehammer Games.

Renunció al trabajo en 2015 para concentrarse en su carrera de transmisión, habiendo acumulado 4.39 millones de seguidores y alrededor de 180 millones de visitas en Twitch.

Beahm es mejor conocido por jugar juegos como H1Z1, Black Ops 4: Blackout, Apex Legends y PUBG.

Su esposa se conoce como la Sra. Assassin y se describe a sí misma en Instagram como "la esposa mortal del competidor más despiadado en la industria del juego". La pareja tiene una hija que anteriormente apareció en las transmisiones de Twitch del Dr. DisRespect.

¿Cuál es el patrimonio neto del Dr. DisRespect?

Según MoneyInc, el Dr. DisRespect tiene un patrimonio neto estimado de 3.5 millones de dólares (£ 2.7 millones).

Además de ganar dinero con los juegos y su carrera, recibió algunos premios, habiendo ganado Streamer of the Year en los Esports Industry Awards en 2017 y 2019. También fue nombrado Trending Gamer en los Gaming Awards en 2017.

¿Dr. DisRespect fue expulsado de Twitch?

No se ha confirmado por qué el Dr. DisRespect ya no está en Twitch, o incluso si su prohibición es permanente. En un correo electrónico a The Verge, Twitch no confirmó ni negó varios de los rumores que circulaban sobre lo que podría haber sucedido.

Twitch no fue muy claro en el correo que respondió a The Verge

En el correo electrónico, según lo informado por la publicación, un portavoz de Twitch escribió: Como es nuestro proceso, tomamos las medidas apropiadas cuando tenemos evidencia de que un transmisor ha actuado en violación de nuestros Lineamientos de la Comunidad o Términos de Servicio. Esto se aplica a todos los streamers, independientemente de su estado o importancia en la comunidad.

Al Dr. DisRespect se le prohibió previamente Twitch en 2019, cumpliendo una suspensión de dos semanas por filmar dentro de un inodoro en E3.