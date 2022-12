Dos exoplanetas parecidos a la Tierra, donde posiblemente haya vida

Los exoplanetas apenas fueron descubiertos e identificados como GJ 1002b y GJ 1002c, al parecer cumplen con los requisitos necesarios para considerarlos como primos hermanos de la Tierra, ubicados a 16 años luz del Sistema Solar, una distancia pequeña.

Orbitan alrededor de una estrella enana roja llamada GJ 1002 y las masas de estos exoplanetas son similares a la Tierra.

GJ 1002b toma 10 días en completar una órbita y es el más cercano a su estrella. GJ 1002c tarda 20 días en completar una órbita, el más lejano a su estrella. Lo que genera que puedan ser habitables es por que la estrella enana roja bastante fría y débil tiene un octavo de la masa del Sol de nuestro Sistema Solar.

Los astrónomos han observado más de 5.000 exoplanetas, y hasta el día de hoy solo han encontrado 3 exoplanetas que muestran tener más similitud con la Tierra son Kepler-296e (93%) y Kepler-395c (91%) y también hay otro KOI-4878.01 (98%).

Los últimos dos exoplanetas hallados son los más cercanos a la Tierra por así decirlo pues solo se ubican a 16 años luz, todo este análisis es gracias al desarrollo de nuevos telescopios y algoritmos de procesamiento de datos, que permiten hacer la comparación con nuestro planeta a través de la química de estos cuerpos celestes.

Para poder detectar los planetas se realizaron 139 observaciones espectroscópicas (medidas de radiación en el espacio profundo), en general no es fácil detectar los planetas debido a la débil emisión de luz, fueron tomadas en 2017 y 2021. El ESPRESSO (Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Sprectroscopic Observations) y CARMENES (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Echelle Spectrographs) fueron los encargados de captar estas imágenes ya que son los instrumentos de observación espacial particularmente sensibles.

