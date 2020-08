Doom Eternal The Ancient Gods: Part One llegará en octubre a todas las plataformas

Como prometieron, los desarrolladores de id Software, han presentado el tráiler completo de la primera expansión narrativa de DOOM Eternal, el clásico juego de disparos infernal en primera persona regresará con The Ancient Gods, un DLC de dos partes que presenta una nueva configuración y nuevos enemigos aterradores, el cual acaba de ser mostrado con un tráiler en el evento digital Gamescom, donde también se reveló la fecha de lanzamiento del DLC.

Hace unas horas, Bethesda lanzó el avance de The Ancient Gods: Part One, el primer capítulo de la expansión para un jugador de DOOM Eternal, en el video vemos algunas escenas protagonizadas por nuestro viejo conocido Doom Slayer, que ha resurgido, literalmente, para enfrentarse a un antiguo enemigo, en lo que promete ser un escenario variado y completamente nuevo.

Doom Eternal The Ancient Gods Part One

Bethesda ha publicado una descripción del juego en el que le dice a los jugadores que su victoria sobre los ejércitos del infierno ha salvado a la humanidad de la extinción, pero a un gran precio, ya que eso provocó un desequilibrio de poder en los cielos, porlo que se requiere que el verdadero gobernante de este universo dé un paso adelante y restaure el orden; con esta nueva expansión podrás combatir en territorios inexplorados del universo de DOOM y exterminar demonios nunca antes vistos en el juego.

Entre los extras demoníacos encontramos una nueva especie de Maykr y el Summoner, un demonio que apareció por primera vez en el reboot de 2016, cuyas habilidades están inspiradas en las del más famoso Arch-vile. Para Doom Slayer podría ser otra salida feliz, pero el tráiler sugiere un nivel de desafío 'ligeramente' más alto, y el dúo Marauder podría ser una pista.

En el evento digital de la Gamescom, se reveló la fecha de lanzamiento de la primera parte de la expansión, y según Bethesda, The Ancient Gods: Part One estará disponible a partir del próximo 20 de octubre para PC, PlayStation 4 y Xbox One; por lo que todos los poseedores del Year One Pass, incluido el Deluxe Edition, pueden descargarlo sin costo adicional.