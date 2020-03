¿Dónde comprar cuentas de Instagram?

En la actualidad, Instagram se ha convertido en una de las redes sociales más importantes del momento. Una plataforma que no deja de crecer día tras día, y que en el año 2019 tenía más de 1.000 millones de usuarios activos al mes. Por ello, cada vez son más las personalidades y las empresas que están interesadas en formar parte de la red social Instagram.

Una plataforma donde predomina el contenido audiovisual (imágenes y vídeos), que permite establecer vínculos con personas de diferentes partes del mundo. Una red social perfecta para viralizar cualquier tipo de contenido, ya que las publicaciones pueden marcarse con hashtags que son utilizados por una gran cantidad de usuarios.

Sin embargo, para que los contenidos publicados tengan éxito es necesario contar con un buen número de seguidores. Una tarea bastante compleja que requiere tiempo y esfuerzo, por lo que muchas personalidades y empresas deciden acceder a comunidades online como Esomola.com, donde es posible comprar o vender cuentas de Instagram con múltiples seguidores.

¿Dónde venden cuentas de Instagram?

La red social Instagram ha causado un gran impacto en el conjunto de la sociedad, puesto que permite publicar contenidos en diferentes tipos de formatos. Desde imágenes con filtros acompañadas de etiquetas, hasta vídeos extensos o pequeñas historias que no duran más de cinco segundos.

Gracias a estas enormes facilidades a la hora de publicar contenidos, son muchas las empresas que deciden comprar cuentas de Instagram para promocionar diversos productos o servicios. Pero, ¿dónde se venden las cuentas de Instagram? Uno de los sitios más utilizados es Esomola.com, una comunidad online donde se pueden obtener muy buenas ofertas para adquirir cuentas de Instagram.

¿Cómo comprar cuentas de Instagram?

Antes de comprar una cuenta de Instagram, resulta fundamental saber el uso que se va a hacer de dicha cuenta. Es decir, es necesario definir el tipo de público al que se van a dirigir las publicaciones. No es lo mismo utilizar Instagram para fines personales que para fines comerciales, de manera que es muy importante analizar los seguidores que forman parte de la cuenta de Instagram.

Dentro de este análisis hay fijarse en algunos aspectos concretos como la edad, el país de procedencia o los intereses de los seguidores, puesto que no sirve de nada comprar una cuenta con usuarios interesados en deportes, si no se van a comercializar productos de carácter deportivo. Del mismo modo, no sirve de nada comprar una cuenta con usuarios de habla inglesa, si el objetivo principal es alcanzar a personas que hablan español.

¿En qué consiste la venta de cuentas de Instagram?

La venta de cuentas de Instagram es cada vez más común entre la mayoría de las empresas que no disponen de un perfil destacado en la red social. Como ya se ha comentado anteriormente, crear una identidad en Instagram es una tarea bastante

compleja, por lo que muchos negocios prefieren comprar una cuenta con miles de seguidores antes que empezar un perfil desde cero.

Una opción muy interesante, que permite acceder a cuentas de Instagram con más de 10.000 seguidores y más de 1.000 interacciones en cada publicación. Y lo mejor de todo es que los precios de venta son bastante reducidos, ya que los propietarios de estas cuentas de Instagram quieren obtener beneficios económicos en el corto plazo.

Venta de cuentas de Instagram con muchos seguidores

Para vender una cuenta de Instagram en alguna comunidad online destacada, es muy recomendable cumplir con una serie de requisitos mínimos. Por ejemplo, las cuentas de Instagram con más de 10.000 seguidores se venden en cuestión de minutos, puesto que las empresas y los famosos quieren obtener perfiles con una gran afluencia de público.

Por otro lado, resulta mucho más sencillo vender cuentas de Instagram con contenidos genéricos basados en temáticas populares como la moda, el deporte o la gastronomía, que vender perfiles de Instagram que solo disponen de publicaciones personales.

Estos últimos perfiles apenas interesan a los negocios, aunque pueden encontrar a algún comprador en Internet.

Las empresas quieren comprar cuentas de Instagram con comunidades activas, ya que su principal objetivo es tener un gran alcance dentro de la red social. Una alternativa real que permite iniciar una estrategia de content marketing en Instagram, sin necesidad de realizar el trabajo previo de captar seguidores.