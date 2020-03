Disney+, la nueva forma que utilizan para obtener datos bancarios de usuarios

Desde hace un tiempo comenzaron a aparecer en redes sociales diversas publicaciones que por medio de cuentas falsas que obviamente no pertenecen a Disney o son parte de Disney+, y las cuales se pueden encontrar como Disney Latino News o Disney Latino ofreciendo información y algo más acerca del servicio de streaming que llegará en algún momento a Latinoamérica.

Sitio web malicioso simulando ser de Disney

Pues estos perfiles falsos ofrecen la famosa prueba gratis para el servicio de Disney+, en donde como todas las estafas te piden datos personales y bancarios para tener el supuesto acceso al servicio de streaming; debido a la gran cantidad de quejas al respecto, Disney ha hecho una declaración por medio de un comunicado.

Dentro del comunicado publicado por Disney, se puede leer que han detectado un importante incremento en el intentos de robo de datos o el famoso phishing, que no hace otra cosa que solicitar datos personales, bancarios e incluso hasta contraseñas.

Estafadores simulan ser Disney

El modo de operar es sencillo, por medio de correos electrónicos o publicaciones de cuentas no oficiales se hace llegar un enlace que dirigirá a un sitio fraudulento bajo el nombre de Disney o Disney+ (aquí es donde hay que tener cuidado y siempre estar atentos al prefijo en la dirección web, que debe ser ‘HTTPS’) al ingresar al sitio malicioso, se solicitarán datos personales y una forma de pago para poder tener acceso al servicio de streaming, a modo de prueba gratuita.

Disney en su comunicado advierte que no se respondan los correos electrónicos que sean enviados bajo su nombre que ofrezcan una prueba gratuita a su servicio de streaming, además aclaró que la única forma de tener información oficial referente a Disney+ es por medio de registro en Disneyplus.com.

Comunicado oficial de Disney

Disney también hizo mención de las cuentas no oficiales en redes sociales que ofrecen diversos tipos de servicios que la compañía no presta, aunque no especificó a cuales se refería; para terminar el comunicado, se hizo hincapié en que Disney+ estará disponible para Latinoamérica tal como se ha tenido previsto desde un principio, a finales del 2020.