¿Disney Plus se cae? Algunos suscriptores tienen problemas en su servicio

¿Disney Plus está caído? Varios usuarios experimentaban mensajes de error con la leyenda "servicio no disponible" este jueves 28 de enero de 2021, lo que significa que no podían acceder a la biblioteca apilada de programas y películas de Disney.

Sin embargo, el problema parece estar resolviéndose lentamente ya que los suscriptores ahora pueden volver a iniciar sesión en Disney Plus, aunque con la interfaz cargándose a una velocidad más lenta que la normal.

La interrupción pareció ser generalizada y afectó a Disney Plus en todas las aplicaciones y dispositivos en todo el mundo: PC, dispositivos móviles, televisores inteligentes y consolas.

En las aplicaciones de televisión, los suscriptores de Disney Plus recibían una pantalla azul, generalmente con un mensaje general de "servicio no disponible". Si obtiene algo diferente, asegúrese de consultar nuestra guía de códigos de error de Disney Plus para obtener más información sobre errores específicos y cómo solucionarlos.

Disney Plus empezó a registrar grandes cantidades de problemas con el servicio de streaming justo antes de las 11 am, según Downdetector.

DownDetector registra aumento de fallas en Disney Plus

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en que la plataforma atraviesa por fallas en sus servicios, aunque lo cierto es que ninguna ha sido tan grande como la fecha de su lanzamiento, cuando registró una saturación en sus servidores.

TE RECOMENDAMOS LEER: Precios y descuentos de Disney+ en México y Latinoamérica

Solucionar problemas de Disney Plus

¿Qué puedes hacer si todavía no funciona el servicio? Lo primero es lo primero, comunícate con la Ayuda de Disney Plus en Twitter. También puedes visitar su Centro de ayuda y buscar el código de error, o enviarles un correo electrónico a la dirección DisneyPlusHelp@Disney.com. Como último recurso, comunícate con su número de servicio al cliente (solo en Estados Unidos): 888-905-7888