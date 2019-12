Disney Plus ARREBATA a Netflix impresionante cantidad de suscriptores

Disney Plus desbanca a Netflix, le quita impresionante cantidad de usuarios

Disney Plus le ha arrebatado a Netflix una impresionante cantidad de suscriptores, recordemos que hasta hace poco Netflix se había coronado como el Rey del Streaming, sin embargo tras el lanzamiento de Disney Plus, está temblando Netflix y los números lo comprueban.

Netflix se tuvo una pérdida de 1.6 millones de usuarios,

Y es que ha salido a relucir una cifra que indica que la plataforma de streaming en la que Mickey Mouse y su séquito lideran, es decir; Disney Plus ha logrado superar a Netflix en cuanto a número de suscriptores. Lo anterior fue evidenciado por pues un estudio realizado por inversionistas revelaron cifras exactas de este hecho.

Conforme dicta The Hollywood Reporter, inversionistas de Cowen & Co. realizaron encuestas y reportaron sus conclusiones, las cuales arrojan que el 21 por ciento de contaban con una membresía a Disney Plus y un 5.8 por ciento de suscriptores de Netflix han cancelado en definitiva tras cambiarse a la plataforma de la competencia.

Dichas cifras señalan que a finales de este 2019, en Netflix se tuvo una pérdida de 1.6 millones de usuarios, cantidad que impactaría en los ingresos que obtiene este servicio de Streaming.

La plataforma de Disney incluirá todo su contenido en un sólo dispositivo por $129 pesos mensuales para México, en Estados Unidos hay posibilidad de acceder a un pago anual de 70 USD e incluye 4 dispositivos simultáneos, algo que aún no se confirma para América latina.

Disney Plus ha ofrecido en su programación más de 600 películas y programas de televisión, en tanto otras competencia como Apple TV Plus sólo ofrece nueve, aunque se tienen programadas más para los próximos meses una ampliación en su repertorio.

Disney llegaría posiblemente a tener cerca de 13 millones de suscriptores a fines del año 2020

Recordemos que el pasado 12 de noviembre Disney Plus habría empezado con el pie izquierdo, luego de que en pleno estreno se cayera la señal, y es que usuarios ya tienen problemas con la visualización de este servicio de transmisión pero la razón de que ocurriera esto se debió a la saturación.

Según informes indicaban en el mes de noviembre que Disney Plus contaba apenas con más de un millón de suscriptores, cantidad que ya superó. Sin embargo fue el pasado mes de junio, cuando un analista de la compañía Morgan Stanley había proyectado que esta servicio llegaría posiblemente a tener cerca de 13 millones de suscriptores para finales del próximo 2020.

