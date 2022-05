Dirigir Twitter puede ser mucho más difícil de lo que piensa Elon Musk

Dirigir una red social puede ser mucho más difícil de lo que piensa Elon Musk

El martes, Elon Musk dijo que revertiría la prohibición de Twitter del expresidente Donald Trump, quien fue expulsado en enero de 2021 por incitar a la violencia en el Capitolio de los EE. UU., si logra adquirir la plataforma social por $44 mil millones.

Pero el día anterior, el CEO de Tesla también dijo que está de acuerdo con la nueva Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea, una ley que requerirá que las grandes empresas tecnológicas como Twitter, Google y la matriz de Facebook, Meta, vigilen sus plataformas de manera más estricta en busca de contenido ilegal o dañino como discurso de odio y desinformación.

La aparente contradicción subraya la pronunciada curva de aprendizaje que le espera al hombre más rico del mundo una vez que se enfrenta a la complejidad de la moderación de contenido de Twitter en docenas de idiomas y culturas. Twitter tiene que cumplir con las leyes y regulaciones de varios países teniendo en cuenta la reacción de los anunciantes, usuarios, políticos y otros.

“Ciertamente no sería la primera persona en decir, 'Voy a hacer esto' y luego darse cuenta de que realmente no quieren hacerlo o que sus usuarios no quieren que lo hagan”, dijo. David Greene, director de libertades civiles de Electronic Frontier Foundation.

El magnate tecnológico ha generado polémica por sus declaraciones sobre Donald Trump.

Hablando virtualmente en una conferencia de autos, el CEO de Tesla dijo que la prohibición de Trump por parte de Twitter fue una “decisión moralmente mala” y “una tontería en extremo”.

“Creo que fue un error porque alienó a una gran parte del país y finalmente no resultó en que Donald Trump no tuviera voz”, dijo Musk el martes en la cumbre Future of the Car organizada por el Financial Times. Dijo que prefería las suspensiones temporales y otros castigos estrictamente adaptados por contenido ilegal o “destructivo para el mundo”.

Más temprano en el día, Musk se reunió con el Comisionado de Mercado Interno de la UE, Thierry Breton, para discutir las regulaciones en línea del bloque.

Thierry le dijo a The Associated Press que le explicó a Musk cómo la UE pretende defender la libertad de expresión y al mismo tiempo asegurarse de que todo lo que sea ilegal “se prohíba en el espacio digital”, y agregó que Musk “estuvo totalmente de acuerdo” con él.

En un video que Breton tuiteó el lunes por la noche, Musk dijo que los dos tuvieron una “gran discusión” y agregó que está de acuerdo con la Ley de Servicios Digitales, que se espera que obtenga la aprobación final a finales de este año. Amenaza a Twitter y otras empresas de Big Tech con miles de millones en multas si no controlan sus plataformas.

Las acciones de Twitter cayeron un 1,5% el martes a 47,24 dólares por acción. Eso es un 13 por ciento por debajo de la oferta de $ 54.20 por acción que Musk hizo el 14 de abril, un reflejo de las preocupaciones de Wall Street de que el trato aún podría fracasar. Musk enfatizó el martes que "ciertamente no es un trato hecho".

“Si a Musk le preocupa que mucha gente esté molesta porque Trump fue prohibido, debería ver cuántas personas más estarían molestas si Trump no fuera prohibido”, dijo Kirsten Martin, profesora de ética tecnológica en la Universidad de Notre Dame.

“Musk solo parece estar preocupado por la opinión de un pequeño grupo de personas que incitan a la violencia o perpetúan el discurso de odio”.

Trump ha dicho anteriormente que no tenía intención de volver a unirse a Twitter, incluso si su cuenta fuera restablecida, y le dijo a Fox News el mes pasado que se concentraría en su propia plataforma, Truth Social, que ha tenido problemas desde su lanzamiento a principios de este año.

Un portavoz de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios en respuesta a los comentarios de Musk.

Mientras Trump era presidente, su cuenta de Twitter ofrecía una combinación de anuncios de políticas, a menudo inesperados; quejas sobre los medios de comunicación; menosprecio de las mujeres, las minorías y sus supuestos enemigos; y elogios para sus seguidores, repletos de signos de exclamación, mayúsculas y declaraciones de una sola palabra como "¡Triste!"

Despidió a numerosos funcionarios en Twitter y sus publicaciones, al igual que sus discursos en mítines, fueron un torrente de información errónea.

Al anunciar la prohibición de Trump en 2021, Twitter dijo que sus tuits equivalían a una glorificación de la violencia cuando se leían en el contexto de los disturbios del Capitolio del 6 de enero y los planes que circulaban en línea para futuras protestas armadas en torno a la toma de posesión del entonces presidente electo Joe Biden.

Los comentarios de Musk el martes plantean dudas sobre si los prohibidos además de Trump también podrían regresar. La larga lista de personas prohibidas en Twitter incluye leales a QAnon, negadores de COVID, neonazis y la ex estrella de telerrealidad Tila Tequila, quien fue suspendida por discurso de odio.

Aliados de Donald Trump en Twitter

Otros aliados de Trump que iniciaron Twitter incluyen a Michael Flynn y Sidney Powell, Lin Wood y la representante Marjorie Taylor Greene, quien fue expulsada permanentemente en enero por difundir repetidamente información errónea sobre el COVID-19 y la seguridad de las vacunas.

El supremacista blanco David Duke y la organización Proud Boys, a menudo violenta, han sido prohibidos, junto con trolls de extrema derecha como uno que se hace llamar Baked Alaska, que promovió tropos antisemitas y enfrenta cargos derivados de su participación en el ataque del 6 de enero.

Alex Jones, el creador de Infowars, fue expulsado permanentemente en 2018 por comportamiento abusivo. El año pasado, Jones perdió un caso de difamación presentado por los padres de los niños asesinados en el tiroteo en la escuela de Newtown, Connecticut, en 2012 por las repetidas afirmaciones de Jones de que el tiroteo era falso.

Twitter, dijo Musk el martes, actualmente tiene un fuerte sesgo hacia la izquierda, en gran parte porque está ubicado en San Francisco. Este supuesto sesgo le impide generar confianza en el resto de los EE. UU. y el mundo, dijo: "Es demasiado aleatorio y creo que Twitter debe ser mucho más imparcial".

Twitter se negó a comentar sobre los comentarios de Musk.

En La Verdad Noticias seguiremos las noticias más recientes de Twitter como que el cofundador aseguró que Trump nunca debió haber sido expulsado.

