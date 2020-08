Día de la comunidad de Pokémon GO: Cómo atrapar a Shiny Magikarp

En caso de que aún no te estés recuperando de Pokémon GO Fest 2020, ya es hora de otro nuevo Día de la Comunidad de Pokémon GO. Para agosto de 2020 la estrella del espectáculo es Magikarp, el humilde personaje de pez que muchos ven como “completamente inútil”. Pero no es inútil, por supuesto, especialmente con las mayores posibilidades de atrapar un brillo.

Si no has podido conseguir suficientes caramelos para convertirlo en el útil y majestuoso Gyarados, este es un gran día para ti. Para ayudarte, aquí te presentamos una guía para el Día de la Comunidad Pokémon GO, que incluye cómo atrapar al brillante Magikarp.

Día de la Comunidad de Magikarp

El Día de la Comunidad de Magikarp se llevará a cabo dentro de Pokémon GO el sábado 8 de agosto a partir de las 11 a. M., Hora local.

Estos eventos solían durar solo un par de horas, pero la pandemia de COVID-19 ha obligado a Niantic a realizar muchos cambios. Uno de estos es el horario ampliado del Día de la comunidad, por lo que podrás jugar hasta las 5 p.m. para disfrutar de más Magikarp y disfrutar de otros beneficios.

Novedades del Día de la comunidad de Magikarp

Al igual que en los Días de la comunidad anteriores, suceden muchas cosas durante este horario especial. El atractivo principal para muchos será el aumento de los engendros de Magikarp y la tasa de brillo, pero salta adelante si eso es todo lo que te importa.

También hay toneladas de investigación especial para disfrutar, incluida una misión paga llamada Making a Splash. ¿Vale la pena comprarlo? La recompensa principal parece ser un montón de caramelos Magikarp. Teniendo en cuenta que necesitas 400 de ellos para desarrollar un solo Gyarados, entonces, si eso es importante para ti, probablemente lo sea. Junto con esto, el incienso activado durante el evento durará tres horas y atrapar Pokémon te dará 3 veces el polvo de estrellas habitual. Beneficios tan grandes que probablemente querrás aprovechar. Pero, ¿qué pasa con el gran premio?

Cómo atrapar Shiny Magikarp

Cada Día de la Comunidad parece reducirse a los Pokémon brillantes especiales que se ofrecen. Si bien no tienes garantizado un Magikarp brillante durante el evento, si juegas lo suficiente puedes descansar con bastante facilidad. La clave es simplemente encontrar tantos Magikarp como puedas durante el evento de seis horas. El incienso probablemente será la clave aquí, gracias al mayor tiempo de funcionamiento y la mayor tasa de generación desde que comenzó la pandemia. Asegúrate de tener dos incienso listos para activar durante el Día de la Comunidad si quieres ese Magikarp brillante.

Una vez que tienes el incienso activo, es realmente una cuestión de verificar cada Magikarp que se genera (también obtienes oportunidades extra brillantes con el boleto Making a Splash). Toca para encontrarlos y ver si son brillantes. Si no es así, y no necesitas más dulces Magikarp, puedes retroceder para ahorrar tiempo.

Si no estás seguro de cuál has marcado de esta manera, solo ve si se han vuelto para mirar a tu personaje. Si es así, ya los marcó. Más allá de eso, tu única oportunidad real de atrapar un Magikarp brillante es concentrarte en una investigación especial. Pulsa Poké Stops si puedes hacerlo de forma segura y completa cualquiera que recompense un encuentro. Si es Magikarp, hay una posibilidad decente de que brille. Una vez que tengas un Magikarp brillante, es posible que desees evolucionarlo a Gyarados brillante, porque también hay algunas cosas especiales allí.

Movimiento especial

Si tienes un Magikarp brillante (o no brillante), 400 caramelos, y quieres convertirlos en Gyarados, puedes hacerlo durante el evento o dos horas después para obtener un ataque de carga especial.

Imagen de un Gyarados en Pokémon GO

Cualquier Gyarados evolucionado durante estas horas tendrá Aqua Tail, un ataque de agua único que normalmente no pueden aprender de otra manera. No es especialmente útil en incursiones u otras circunstancias, aunque a los luchadores PvP siempre les gusta tener sorpresas para sus enemigos. Al final, se siente más como un trofeo que cualquier otra cosa, pero siempre puedes transformarlo en otra cosa. No puedes recuperar Aqua Tail de otra manera, hasta que un evento especial lo devuelva.

Esa es una guía para el Día de la comunidad de Pokémon GO, acompañada de consejos sobre cómo atrapar al brillante Magikarp.

