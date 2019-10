Detectan falla de Apple: Checkm8 pone en riesgo la seguridad del iPhone, bloqueo permanente iOS

Se detectó una falla de Apple, se trata de Checkm8 la cual pone en riesgo la seguridad de tu iPhone, debido a que podría llevarlo a un jailbreak el cual sería de forma permanente sin que tengas posibilidad alguna de desbloquear e Detectan falla de Apple: Checkm8 pone en riesgo la seguridad del iPhone, bloqueo permanente iOS.

Detectan falla de Apple: Checkm8 pone en riesgo la seguridad del iPhone, bloqueo permanente iOS

Ha salido a la luza, que hay una nueva vulnerabilidad de gran tamaño para Apple, debido a que estaría afectando a todos los dispositivos de dicha marca californiana, y de chips que van desde el A5 hasta el A11.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

La falla de Apple, Checkm8 podría llegar a afectar a los dispositivos iOS partiendo del modelo 4S, el cual tuvo su lanzamiento en 2011 hasta el concurrido iPhone X, el cual comenzó a venderse en el año 2017.

La falla falla de Apple, Checkm8 es una falla explotable que fue nombrada checkm8 y tiene el riesgo de llevar a un jailbreak el cual sería permanente sin dejar una posibilidad de que lo puedas desbloquear, debido a que se aloja en una memoria de sólo lectura, cuestión que no le permite a Apple que corrija dicha falla, debido a que ninguna actualización de software tiene injerencia en ese lugar para dar una solución, hasta el momento.

La realización de un jailbreak a un iPhone, llega a permitir a los usuarios personalizar sus iPhones, así como la ejecución de aplicaciones que no se encuentran respaldadas por Apple, de manera que no están en su App Store.

Detectan falla de Apple: Checkm8 pone en riesgo la seguridad del iPhone, bloqueo permanente iOS

Apple mencionó que estas modificaciones no se encuentran autorizadas, debido a que podrían llevar a vulnerabilidades de seguridad en el iPhone, o bien llevar a caídas y pérdida de datos.

TE PUEDE INTERESAR: WhatsApp: "Eliminar para todos" no borra las imágenes en los iPhone

La falla de Apple, Checkm8 permite que su vulnerabilidad de acceso profundo a piratas informáticos en los dispositivos iOS. Pero no todo está perdido, aún puedes actual al respecto, a decir del portal especializado The Verge, señala que hasta ahora no hay un jailbreak real que pueda aprovecharse de esta falla, es decir que aún no se podría descargar la herramienta y descifrar el dispositivo.