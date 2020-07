Detalles INTERESANTES de The Medium en Xbox

El horror psicológico The Medium se exhibió en el evento de Xbox de la semana pasada con un nuevo tráiler que presentó su mecánica de "doble realidad", pero el desarrollador Bloober Team también lanzó un tráiler que muestra la jugabilidad.

El avance adicional, que se estrenó en la cobertura posterior al evento del evento, no revela mucho en solo cuatro minutos. Pero resalta cómo Marianne puede existir en ambos reinos simultáneamente y confirma que sus habilidades psíquicas "Fuera del cuerpo" deben recargarse con un "pozo espiritual". También vemos sus poderes de "explosión de espíritu" en acción, también.

The Medium, la nueva atracción de Xbox

The Medium Xbox

Aquí puedes ver un pedazo de lo que te espera:

Puedes ver la jugabilidad de doble realidad de The Medium en la primera demostración oficial. Dos mundos completos y visualmente distintos representados simultáneamente”.

Puedes descubrir un misterio oscuro que solo un médium puede resolver. Además explora el mundo real y el mundo espiritual al mismo tiempo.

Utiliza tus habilidades psíquicas para resolver acertijos que abarcan ambos mundos, descubre secretos profundamente inquietantes y sobrevive a los encuentros con The Maw, un monstruo nacido de una tragedia indescriptible ".

The Medium se estrenará a fines de este año, "Holiday 2020", para PC y Xbox Series X y ahora está disponible para pre-pedido.