Destiny 2 Trials of Osiris tiene recompensas especiales para esta semana

Destiny 2 Trials of Osiris está de vuelta con nuevas recompensas que se pueden obtener al acumular victorias en el juego desde PS4, Xbox One y PC; la semana pasada, las recompensas de Destiny 2 Trials of Osiris fueron Arms of the Exile por una actuación impecable, donde se otorgaron Tomorrow's Answer Rocket Launcher por siete victorias, The Summoner Auto Rifle por cinco victorias y The Scholar Scout Rifle por tres victorias.

No pasará mucho tiempo antes de que los Guardianes reciban un informe completo sobre cuáles serán las nuevas recompensas que los jugadores de Trials of Osiris podrán obtener como parte de la lista de reproducción Crucible 3vs3.

Como de costumbre, Trials of Osiris comienza en Destiny 2 a las 6 p.m. BST para los jugadores en el Reino Unido y a las 10 a.m. hora del Pacífico o a la 1 p.m. hora del este para los de Estados Unidos y los Guardianes tendrán la oportunidad de hacerse con un nuevo botín, que se puede canjear por fragmentos legendarios.

Destiny 2 ya prepara las recompensas para la siguiente semana

Destiny 2 prepara recompensas para la siguiente semana

Antes de las nuevas recompensas de Trials of Osiris, Bungie les ha dado a los fanáticos de Destiny 2 una actualización sobre sus planes de bóveda de contenido.

Aquí están las últimas recompensas de Trials of Osiris de Bungie:

Tres victorias: Exile's Curse, Void fusion rifle

Cinco victorias: capucha, yelmo, cubierta del exilio (brujo, titán, casco de cazador)

Siete victorias: guantes, guanteletes, puños del exilio (brujo, titán, brazos de cazador)

Flawless - Robe, Plate, Vest of the Exile (Brujo, Titán, Cofre de cazador)

TE PUEDE INTERESAR: Destiny 2 ha cazado esos molestos errores Beaver

La semana pasada, los creadores de Destiny 2 explicaron que con el lanzamiento del Año 4 el 10 de noviembre pasarán las actividades de Io, Titán, Marte, Mercurio y Leviatán a la bóveda de contenido de Destiny, esto con la intención de tener espacio para el próximo regreso de Cosmodrome y el debut de Europa.