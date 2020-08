Después de un año, los fans de Control resuelven el misterio de Ashtray Maze

Control sorprendió al mundo de los videojuegos cuando se lanzó el año pasado, ofreciendo combates emocionantes y una tradición increíblemente desarrollada para mantener a los jugadores involucrados en la historia. También estaba lleno de secretos, incluido uno que los jugadores de Control trabajaron para resolver durante todo un año antes de finalmente obtener su recompensa.

La nueva expansión AWE de Control, que se centra completamente en integrar aún más a Alan Wake en la narrativa de Control, finalmente ha permitido a los jugadores resolver el misterio del Ashtray Maze.

El mensaje oculto en Ashtray Maze

The Ashtray Maze fue sin duda la mejor secuencia de Control, tocando una canción memorable de fondo mientras los jugadores avanzan a través de encuentros enemigos cada vez más alucinantes.

La canción, "Take Control", contenía un mensaje secreto que los jugadores notaron rápidamente. La letra de la canción habla de un dúo en un "estado de borrachera y fiebre" antes de describir directamente a dónde irían los jugadores en la eventual búsqueda del huevo de Pascua.

Si bien no se pudo comenzar de inmediato, la búsqueda de respuestas finalmente pudo comenzar con el lanzamiento de la expansión AWE. Con la letra lista, los jugadores tenían todo lo que necesitaban para encontrar la misteriosa "estrella polar" y "Red Room" mencionadas en la canción, una tarea que seguramente resultaría más fácil que entender la compleja historia de Control.

Al perseguir al principal antagonista del AWE DLC, otro personaje de Alan Wake, Jesse puede hacer un agujero en una pared y volar a una habitación para encontrar una radio que reproduzca Take Control. Sin embargo, otra pared es destruida y un camino en forma de diamante como el mencionado en la canción lleva a los jugadores a un reloj. A partir de aquí, deben ingresar un código de Take Control en el reloj, y la secuencia numerada es lo que originalmente les indicó a los fanáticos que la canción era algo más.

Los fanáticos resuelven el misterio con la canción Take control

La solución del reloj conduce a la estrella polar y luego a la Habitación Roja, donde se tira de una cuerda para llevar a Jesse de la Casa más antigua al Hotel Oceanview. En la misma área donde los jugadores vinieron varias veces en la historia principal y las expansiones, los cazadores de huevos de pascua finalmente obtienen sus respuestas sobre de qué se trataba la caza. En última instancia, la búsqueda conduce a respuestas sobre la banda de Alan Wake "The Old Gods of Asgard" (que también cantó "Take Control") y dónde terminaron después del juego original de Alan Wake.

El propio Wake comparte que los dos cantantes se encontraron en Valhalla, una casa de retiro con un nombre inteligente. Con los dos juegos ahora conectados, y pronto otro juego de Remedy en el mismo universo, está claro que el estudio está construyendo un universo compartido masivo para que los jugadores lo exploren.

Si bien esta pequeña pieza de historia por sí sola sería un poco deslucida para una búsqueda de un año, los jugadores que resolvieron el rompecabezas también recibirán una de las mejores modificaciones personales de Control para ayudar en sus encuentros futuros. El mod, titulado aeróbicos, permite la regeneración de la salud en cada uso de la habilidad de evadir. El mod marca el final de un rompecabezas divertido y único, que ayuda a demostrar por qué Control es un juego especial y subestimado.

TE PUEDE INTERESAR: Xbox de Microsoft tiene NUEVA extensión, ¿de qué se trata?

Control ya está disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One. También llegarán las versiones de PlayStation 5 y Xbox Series X.