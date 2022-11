Desde hace 3 años este Samsung Galaxy se está actualizando a Android 13

Samsung continúa desplegando la actualización a Android 13 en todos los teléfonos celulares de gama alta de su catálogo, tanto los más actuales, como los que ya tienen un tiempo en venta.

Así, luego de actualizar, últimamente los Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ y Galaxy S20 Ultra, ahora la empresa coreana empezó a liberar la actualización a Android 13 con One UI 5 en el cuarto miembro de esta familia, el Samsung Galaxy S20 FE.

Por eso, aquí en La Verdad Noticias te vamos a explicar cómo es que esta actualización está llegando a los Samsung Galaxy.

Android 13 llega a los Samsung Galaxy S20 FE

Android 13 se actualizará en los dispositivos que tengan más popularidad de la compañía coreana

Así como se confirmó desde el medio Sam Mobile, la empresa de Corea lanzó la actualización a Android 13 con One UI 5.0 en los Samsung Galaxy S20 FE de Rusia con procesador Exynos, pero ahora se espera que se amplíe a más regiones a lo largo de los días siguientes.

Esta actualización cuenta con un tamaño de descarga de casi 2GB, y llega con la versión de firmware G780FXXUAEVK3 e incluye el parche de seguridad de Android más reciente que corresponde con el mes de noviembre y corrige muchas vulnerabilidades que tienen relación con la privacidad y seguridad.

Esta será la última actualización de Android que estará en Samsung Galaxy S20 FE, porque esta terminal llegó al mercado a mitades del año 2020 con Android 10 y One UI 2.5 a inicios del año pasado recibió Android 11 on One UI 3 y a finales del 2021, se actualizó a Android 12 con One UI 4.

Si tienes un Samsung de este modelo con procesador Exynos y quieres comprobar si ya está disponible la actualización, accede a la sección Actualización de Software que está adentro del menú de Ajustes de tu móvil.

TE PUEDE INTERESAR: Samsung: Parece haberse confirmado una especificación clave del Galaxy S23

¿Cuándo se lanzó Android 13?

Samsung 13 está disponible desde este año 2022

Aparte de tener funciones que agilizan la navegación, la actualización de Android 13 se lanzó a mediados de agosto en todo el mundo, ya tres meses de ese lanzamiento, ya está llegando a los teléfonos de Samsung 2020, por lo que la compañía de Corea del Sur está apurándose.

Samsung no solo tiene en cuenta la edad de sus dispositivos, sino también su popularidad y por eso actualiza el S20 FE y no el S21 FE puesto que el primero vendió muchas más unidades en el mundo, por lo que los usuarios pueden beneficiarse de una actualización temprana.