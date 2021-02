Descubren planeta capaz de albergar vida HUMANA con el tamaño de Neptuno

Con el tamaño aproximado al de Neptuno, el proyecto Near Earths in the Alpha Cen Region (NEAR) ha descubierto que existe un planeta con potencial para que la vida humana pueda sobrevivir en él.

Para comenzar el asombro, se plantea el hecho que la vida humana podría vivir en el recién descubierto planeta. Además la comunidad científica confirmó que el exoplaneta estaría ubicado en el sistema solar vecino.

Las dimensiones de este planeta serían de Neptuno a Saturno. “Después de analizar 100 horas de datos recopilados por NEAR en mayo y junio de 2019, los científicos detectaron una huella dactilar térmica en la zona habitable de Alpha Centauri A”, reveló Space.com.

“C1 con potencial habitable y subsistir de manera óptima”.

HISTÓRICO descubrimiento: Científicos encontraron un planeta HABITABLE para el ser humano.

Características del exoplaneta

Del mismo modo, se informó que la señal del exoplaneta orbita entre 1 y 2 unidades astronómicas (AU) de la estrella y una AU es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol que es aproximadamente entre 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros.

Por otro lado, se especificó que el exoplaneta encontrado ha sido nombrado “C1” y su descubrimiento en el sistema de estrellas triples Alfa Centauri y se encuentra a 4.4 años luz de nuestro planeta.

Además, científicos y científicas han especulado que “C1” podría tener un radio de entre cinco y siete veces mayor que la Tierra, aunado a la masa que es entre 20 y 50 veces más.

De esta forma Pete Klupar, co-autor del estudio, reveló que se esperan nuevos resultados para continuar con el análisis del sistema Alfa Centauri. “Ahora que tenemos la pista, tal vez puedan encontrar algo”, expresó con entusiasmo.

“Si lo que hemos visto es en realidad un planeta, entonces la posibilidad más emocionante para mí sería si tuviera lunas más pequeñas orbitando”, contó Kevin Wagner, integrante del Programa de Becas Hubble de la NASA en el Observatorio Steward de la Universidad de Arizona.

“Esos, si existen, probablemente serían rocosos y podrían ser mejores lugares para que exista vida que en las nubes de un planeta gigante”, Kevin Wagner.

