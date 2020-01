Descubre quién revisa tu Instagram (sin instalar aplicaciones)

En realidad, es imposible saber con certeza quiénes se pasean por tu perfil de Instagram, por lo menos no de manera oficial y mucho menos con información exacta sobre las cuentas que acumulan más visitas en los últimos días o meses.

Facebook, propietaria de la red social, lleva ya algún tiempo guardando esta información, sobre todo después de los escándalos que han surgido acerca de la privacidad de los usuarios, así que el no revelar estos datos es parte de su estrategia para recuperar la confianza de los seguidores.

Dicho esto, es muy importante tomar en cuenta que cualquier aplicación, programa o página que prometa decirte quién espía tu perfil de Instagram en realidad está mintiendo, y es muy probable que trate de robar tu información. Los casos son muchos: "Who cares with me", "Instadetector" o "InstaAgent", entre otros que han acumulado miles de descargas y finalmente han sido eliminadas de Google Play o de App Store por tratarse de un fraude.

Conoce quién te espía en Instagram

Aunque no existe forma alguna de saber quién revisa tu perfil constantemente, hay algunos trucos dentro de Instagram que te darán una pista sobre los usuarios más interesados en tu contenido.

Notificaciones

El indicador más claro acerca de tus mejores fans son las notificaciones, sobre todo de aquellas personas que han dejado varios "likes" en fotografías que no son recientes, es más que obvio que se han paseado por tu perfil.

En ocasiones se trata de nuevos usuarios, pero otras veces las personas lo hacen a propósito para llamar tu atención y manifestar su interés en ti. No tienen que ser muchos "me gusta", basta con uno solo en alguna publicación antigua.

Errores de dedo

Todo lo contrario a los seguidores declarados, existen las personas que visitan tu perfil de forma silenciosa, pues ven tus fotos sin darles "like", y no dejan comentarios ni rastro alguno... hasta que por error se le resbala el dedo y se le escapa un doble click.

Sin querer, el usuario habrá dejado un "Me gusta" en la imagen, y claro, Instagram te notificará inmediatamente, siempre y cuando las notificaciones están activadas.

Historias

Si bien, las historias que desaparecen después de 24 horas no son garantía de quiénes revisan tu perfil, existen algunas cuentas que miran todo el contenido que subes. Entonces, es muy probable que los usuarios que están constantemente a la expectativa de todas tus fotos, y que incluso ven hasta la última de las Stories, se den una vuelta por tus publicaciones de vez en cuando.

No es nada seguro, pero es mucho más probable que alguien que mira tus historias esté interesado en ti, a diferencia de aquellos que ni siquiera saben lo que estás subiendo diariamente.

Reacciones

Definitivamente, los usuarios que generan más interacción contigo, enviándote mensajes privados, responden encuestas, reaccionan a las historias o hasta te mencionan, viven pendientes de tu cuenta y todo lo que subes en tu perfil de Instagram.

