Descubre el truco para eliminar los anuncios de YouTube ¡aplícalo!

Creo que no hay persona que pueda tener paciencia para la cantidad de comerciales que nos encontramos en YouTube, Si bien el tema de los anuncios es muy importante para los creadores de contenido, puesto que es la forma en que logran monetizar su contenido, pero aquí te traemos los pasos para acabar de una manera sencilla en la versión escritorio.

Pero también nos encontramos con los usuarios que consumen horas y horas de videos en YouTube y redes sociales en el cual los anuncios llegan a ser molestos para los internautas que no cuentan con una suscripción. Seguro que es molesto meterte a bañar y tener que escuchar 3 o 4 minutos de anuncios.

Acaba con los comerciales

Esta ejecución solo se podrá hacer con la versión de escritorio

El truco se pudo saber gracias al usuario de Reddit, quien contó en la comunidad que había descubierto un bug que ocasionaba que YouTube dejara de mostrar anuncios. Y hablamos de bug, porque no hay nada ajeno implicado, como pudiera ser un bloqueador de anuncios, o una app modificada en Android. Cabe recordar que esta ejecución es solo para versión escritorio.

Para dejar de ver anuncios en YouTube, basta con añadir un punto tras el ".com" de una URL determinada de la plataforma. Así, como contaba el usuario, una dirección como https://www.youtube.com/watch?v=DuB8VUICGqc mostrará anuncios en el vídeo, mientras que https://www.youtube.com./watch?v=DuB8VUICGqc, que como vemos tiene un enlace con el punto extra incorporado (.com./), no los mostrará.

Podrás saltarte los comerciales

TE PUEDE INTERESAR: YouTube: tu cuenta podría estar a la venta en Dark Web

Lamentablemente esto afectará a terceros, pue si bien podría sonar fascinante, el aplicar dicho conocimiento supone una pérdida para todos aquellos usuarios que tiene sus videos monetizando mismos que se verían afectados si se populariza esté hack trick. Pues como se sabe varias personas que se dedican a crear contenido en la plataforma cuentan mucho de estas políticas de YouTube.