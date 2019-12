Descubre cuáles son las canciones que más has escuchado en Spotify

Spotify termina el año con la publicación de las clásicas playlists personalizadas que contienen los temas más escuchados por cada usuario a lo largo del último año. Sin embargo, este 2019 la empresa sueca ha sorprendido con una acción más, publicando una segunda playlist que también contiene los temas más escuchados por cada usuario desde 2010 hasta 2019.

Las dos playlist se encuentran disponibles por medio de la app de Spotify (para teléfonos inteligentes y ordenadores de escritorio) y son totalmente personalizadas para cada usuario. Y no solo eso, también la plataforma añade a estas dos listas de reproducción una serie de stories similares a las de Instagram y Snapchat, las cuales contienen visualmente las estadísticas de uso más importante de cada usuario -como los artistas más escuchados, la cantidad de minutos que ha utilizado Spotify o las canciones más repetidas-.

Por si fuera poco con las listas personalizadas, Spotify también ha hecho públicas las canciones y los artistas más escuchados tanto de 2019 como de los últimos 10 años. En la aplicación, los usuarios también pueden disfrutar los temas más escuchados con base a su género, el sexo del cantante están clasificados con base a géneros, la época del año, el tipo de canción. La plataforma también generó una playlist reconociendo a los artistas que fallecieron en el periodo de 2010 a 2019.

A nivel mundial, Post Malone ha sido el artista más stremeado de 2019, con más de 6 mil 500 millones de reproducciones en todo el mundo. Le sigue en segundo lugar Billie Eilish, la cantante norteamericana de 17 años, que ha conseguido un total de 6 mil millones de reproducciones. Y en tercer lugar, de acuerdo a información de Spotify, está Ariana Grande, cuyo álbum thank u, next obtuvo un gran éxito a nivel global.

Cabe destacar que en los últimos doce meses también resalta el álbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO de Billie Eilish, que se ha ganado el primero lugar como el más stremeado del año en Spotify. En cuanto a canciones individuales, se encuentra Señorita de Camila Cabello y Shawn Mendes, Bad Guy de Billie Eilish y Sunflower de Post Malone y Swae Lee.

