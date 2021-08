Whatsapp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más populares del mundo, y aunque en la mayoría de los casos se utiliza en smartphones, también está disponible en otros dispositivos como las computadoras, por lo que te enseñaremos cómo descargar Whatsapp en tu PC fácil y rápido.

Existen muchas formas de instalar Whatsapp en tu equipo sin tener que recurrir a la página principal o al código QR obligatorio, y si a ti te gustan las cosas diferentes, estas opciones que tenemos en La Verdad Noticias te van a gustar.

En esta nota encontrarás diferentes maneras de usar Whatsapp además de la forma convencional, para que puedas iniciar sesión en Whatsapp Web, descargando la app especializada para tu dispositivo o sistema operativo y así tener una mejor experiencia con tus mensajes.

Cómo descargar WhatsApp para PC Windows 7

Whatsapp tiene una versión especial para Windows 7

Para descargar Whatsapp para tu PC que funciona con el sistema operativo WIindows 7 sólo debes dirigirte al sitio oficial de Whatsapp, donde podrás descargar el programa principal del archivo .exe o .dmg, el cual deberás instalar en tu computadora.

Posteriormente, sólo debes seguir los pasos establecidos por la aplicación, para que puedas iniciar sesión sin recurrir al portar de Whatsapp Web, ya que tendrás la aplicación instalada en tu PC exactamente como en tu smartphone.

¿Cómo descargar WhatsApp en mi PC sin emulador y sin celular?

Sólo sigue los pasos y podrás usar la app sin problemas

Este paso es exactamente el mismo que el que te mencionamos anteriormente, pues con el programa descargado de la página de Whatsapp, no sólo podrás iniciar sesión sin entrar al portal, sino también no hay necesidad de usar el código QR o algún emulador especial.

Cabe mencionar que esta modalidad sólo toma en cuenta la versión original de la aplicación de mensajería instantánea, por lo que otras variantes como Whatsapp Plus no se encuentran disponibles, ya que como sabrás, no están verificadas oficialmente por la compañía y podrían ser un riesgo para tu cuenta.

¿Cómo instalar WhatsApp en la computadora sin código QR?

Si, es posible usar Whatsapp sin el código QR

Aunque el resultado es el mismo, los procesos para la descarga de la app son distintos, en el caso de la instalación sin el código QR, puedes abrir la plataforma de Microsoft Store en tu PC, buscar la aplicación y dar clic en el botón de instalación, lo que iniciará la descarga automática de la aplicación.

No importa de qué manera quieras descargar Whatsapp, puedes disfrutarla en todas sus versiones, sin embargo no olvides leer los términos y condiciones para que no te lleves alguna sorpresa, porque se dice que estos cambian ligeramente dependiendo del dispositivo donde se use.

