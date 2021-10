Descargar WhatsApp Web en iPad

Whatsapp Web se puede utilizar desde muchas plataformas, ya que aunque al principio la interfaz sólo estaba disponible en una PC, las actualizaciones de la app y el avance de la tecnología han avanzado a un nivel impresionante, lo que permite usar Whatsapp Web en iPad y otros dispositivos.

Esta tableta de Apple se ha convertido en uno de los equipos más usados para la app de mensajería instantánea, debido a que permite el uso completo de la misma en la versión web pero en móvil, por lo que el número de usuarios que la emplean ha aumentado en los últimos años.

Por esta razón en La Verdad Noticias te hablaremos de cómo descargar y usar Whatsapp Web desde tu iPad, así como la forma de resolver los problemas que se presentan usualmente al hacer uso de esta modalidad, ya sea que uses Whatsapp Plus, Aero o la versión tradicional

¿Cómo usar WhatsApp Web en iPad?

¿Has usado la app en iPad?

Para empezar, debes abrir tu explorador de internet desde tu tablet, ingresar al sitio oficial de Whatsapp Web, y aquí te aparecerá la versión móvil, aunque puedes cambiar a la de escritorio, lo que te presentará un código QR que podrás escanear con tu celular, lo que te permitirá iniciar sesión desde tu iPad.

Después de completar estos pasos, no tienes que hacer nada más, ya que con esto es suficiente para que puedas enviar y recibir mensajes sin problema alguno, sólamente no olvides cerrar sesión en caso de que alguno de los dispositivos no sea tuyo, aunque si ambos te pertenecen, no tienes nada de qué preocuparte.

¿Por qué no puedo abrir WhatsApp Web en iPad?

Revisa el almacenamiento de tu equipo antes de actualizar

Recientemente te informamos sobre los motivos por los cuales no se puede iniciar sesión en Whatsapp Web, ya sea desde tu iPad o desde otro dispositivo, siendo el problema más frecuente la falta de memoria en el equipo, mismo que se puede resolver liberando espacio de almacenamiento en los ajustes de tu teléfono o tablet.

Este problema se presenta mayormente cuando se tiene que actualizar Whatsapp, ya que las nuevas versiones incluyen más datos y si tu memoria es muy escasa, la instalación puede no completarse y esto impedirá que puedas abrir Whatsapp.

¿Cómo instalar el WhatsApp en el iPad?

La instalación de la app es bastante fácil

Si eres nuevo en los productos Apple y quieres usar la app, lo que debes hacer es abrir la App Store en tu iPad, y tendrás que descargar la aplicación Whatspad, y después de dar clic en obtener para conseguir Whatsapp, esta se abrirá y te proporcionará un código QR que sólo tendrás que escanear con tu teléfono.

De esta manera podrás usar Whatsapp Web en iPad, sin preocuparte de la restricción de la app, pues recientemente Whatsapp anunció que dejará de funcionar en 53 modelos de celulares, sin embargo eso no aplica para iPad’s.

