Descargar WhatsApp Plus v12 apk

Whatsapp Plus se ha convertido en una de las apps más descargadas por los usuarios de apps de mensajería instantánea, ya que aunque tiene la misma función que la versión original, en esta puedes personalizar tus chats y varias cosas más, por lo que ahora te enseñaremos cómo descargar Whatsapp Plus en tu celular de forma correcta.

Recientemente una nueva versión de la app no oficial apareció en los servidores, aunque esto provocó una ola de problemas, debido a que no todos los usuarios pudieron instalarla con éxito, mientras que otros la tuvieron peor, pues sus cuentas fueron baneadas por usar esta versión no oficial.

A continuación te hablaremos de todos los detalles que debes saber sobre la nueva versión de Whatsapp Plus y cómo puedes resolver los problemas que se presentan con más frecuencia y no tengas problemas con la instalación y uso de esta app.

¿Cuál es WhatsApp Plus original?

La versión oficial es la 17.40

La versión de Whatsapp Plus original es el que tiene la versión 17.40, aunque en algunos casos, un porcentaje de los usuarios que emplean esta app han reportado fallas al momento de instalar la app, siendo el problema para algunos que sus cuentas fueron baneadas, pues es uno de los riesgos al usar esta versión de Whatsapp no oficial.

Recientemente te explicamos cómo saber si tu cuenta fue baneada, con lo que podrás descubrir si tendrás que crear una nueva, un proceso bastante tedioso que muchos no consideran que vale la pena a cambio de unas cuantas herramientas extras que ofrece Whatsapp Plus.

¿Cómo instalar WhatsApp plus 2021?

El proceso de instalación es el mismo que en la versión original

Para instalar la aplicación no tienes que realizar procedimientos complicados, ya que lo que debes hacer el buscar el APK de Whatsapp Plus en su versión 2021, pero antes de instalarlo debes desinstalar la versión original y deberás verificar la URL para descartar que sea un malware, y posteriormente procede a instalar la app.

Después de que el proceso haya terminado, sólo debes seguir los pasos que se completan en la versión original, especificar tu número de teléfono y de qué ubicación se van a exportar los chats de la versión original a tu nueva versión plus y listo.

¿Por qué no me descarga WhatsApp Plus?

Revisa la configuración de tu teléfono si tienes este problema

Uno de los problemas que se presentan con esta app es que en algunas ocasiones la instalación falla, aunque contrario a lo que piensan los usuarios, no se trata de la APK, sino de los permisos del teléfono, ya que al no ser una app oficial de Whatsapp, algunos se restringen y deben activarse de forma manual.

Así que no te preocupes, no tienes que descargar Whatsapp Plus de nuevo, sino que sólo deberás modificar las autorizaciones de tu smartphone para que muestre los archivos ocultos y listo, aunque si el error persiste, lo más recomendable es descargar la app original desde el sitio oficial de Whatsapp y no tendrás estos problemas.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!