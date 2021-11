Descarga la última versión de WhatsApp Plus 2021 con nuevas mejoras

Ya está disponible la nueva versión de WhatsApp Plus 2021 18.40.0, la última actualización de esta aplicación alternativa a la app original y en esta ocasión llega con mejoras en sus temas, una sección importante tomando en cuenta que esta es una de las herramientas favoritas del público ya que pueden personalizar el servicio de mensajería a su gusto.

Esta nueva versión tiene dos grandes novedades, la primera: una mejora en la tienda de temas y la segunda: ha corregido los errores que tenía previamente en esta misma tienda de temas.

Lo más destacado de esta nueva versión 18.40.0 es su nueva base (la versión 2.21.19.21 de WhatsApp original), que tiene una versión tan avanzada, con la que podemos realizar llamadas grupales y videollamadas de hasta 8 usuarios y enviar mensajes que desaparecen. También hemos agregado variantes de Emoji.

Ventajas de esta versión

La versión 18.40.0 ya está disponible

La nueva versión alternativa del servicio de mensajería trae grandes ventajas, la principal de ellos la capacidad de personalización que te permite, además:

Permite cambiar el aspecto y el comportamiento de todo.

Permite cambiar las opciones para enviar archivos.

Ocultar su última conexión / estado (ya disponible en la versión oficial de WhatsApp)

Agrega nuevos emoticonos. Incluye emoticonos de Google Hangouts. Solo los que tienen la app plus pueden verlo

Agrega temas visuales. Más de 700 temas para personalizar.

¿Cuál es el WhatsApp Plus?

Esta app te permite personalizar los temas

Esta aplicación te permite modificar la privacidad inicial que nos proporciona la app oficial. En ese mismo sentido, la también denominada como WhatsApp+ no ha sido creada de manera legal, pues no involucra a ningún desarrollador del equipo oficial ni tampoco obtiene los permisos de la compañía, por lo que es un MOD que no está en las tiendas oficiales.

Cabe destacar que la aplicación WhatsApp Plus 2021es muy distintiva por cambiar el logo de la app a color azul, aunque su interfaz es idéntica a la original, salvo algunos cambios en los menús.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!