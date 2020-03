Descarga así de fácil y rápido Microsoft Office 365 ¡gratis!

Te decimos cómo puedes descargar fácil, rápido y gratis Microsoft Office 365, el cual seguramente será de gran utilidad para muchos ahora que están trabajando y estudiando muchos desde casa debido a la cuarentena por el coronavirus.

Existen diversas herramientas básicas de trabajo para que instales en tu computadora las cuales son de gran provecho para que puedas realizar mucho mejor tu trabajo, tales como Microsoft Office 365. Lo mejor de esta herramienta es que puedes llegar a obtener Office 365 así como sus aplicaciones sin costo alguno; es decir gratis.

Aprovecha esta herramienta que brinda en algunos casos sin costo Microsoft

Para que te des una idea, te contamos que el paquete de software de productividad del servicio de suscripción de Microsoft, en los que se incluyen Excel, Word, PowerPoint, Outlook, OneDrive y SharePoint tiene un costo habitual de $150 dólares para una instalación única, o bien de $70 y $100 dólares de forma anual para acceder por medio de dispositivos, así como otros miembros de la familia.

Así que Microsoft podría cambiar su precio de suscripción a Office 365 en poco tiempo, de tal forma que se está en espera de que Microsoft haga el anuncio de una versión para el consumidor de Microsoft 365, su paquete de Office 365, Windows 10 Enterprise y Enterprise Mobility and Security, más adelante en marzo, como reemplazo de Office 365, indica ZDNet.

Mientras tanto, te dejamos las versiones de Office 365 y sus aplicaciones las cuales puedes encontrar en línea gratis ya.

Microsoft 365 beneficia a estudiantes y maestros

Como beneficios ya seas estudiante o maestro y tienes un correo con una dirección de tu escuela, probablemente tengas acceso a Office 365 de forma gratuita por medio de Microsoft, incluidos Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams y herramientas adicionales para el aula.

Así que ingresar tu dirección de correo electrónico de tu escuela en el sitio Web de Microsoft: Get started with Office 365 for free, se te dará acceso instantáneo gracias a un proceso de verificación automatizado.

