Desarrolladores de No Man’s Sky ya están en un nuevo proyecto

En los últimos años desde Hello Games, han enfocado sus esfuerzos en mejorar No Man’s Sky, y ha sido evidente que lo han logrado muy a pesar que en un inicio fue un juego muy criticado, pero con el tiempo fue creando una gran comunidad. Ahora los desarrolladores han declarado que están trabajando en un proyecto muy grande y ambicioso.

Sean Murray, el fundador de la compañía declaró en una entrevista que el equipo actualmente está compuesto por 26 trabajadores, tres de los cuales estuvieron trabajando en el juego The Last Campfire, y el resto se ha mantenido entre desarrollar las actualizaciones de No Man’s Sky y un nuevo proyecto, el cual ha calificado como enorme y ambicioso juego, tal como lo fue No Man’s Sky en su momento.

Murray aclaró que no se trata de una secuela del polémico juego de exploración espacial, y se dice que el juego estaría en una etapa temprana de desarrollo. El desarrollador asegura que hay algo muy positivo en hablar mucho de su siguiente juego, ya que se logra que un mayor número de personas que no lo hubieran jugado de otra manera se interese en él.

El nuevo proyecto de Hello Games será igual de ambicioso que No Man's Sky

No Man's Sky tendrá un 'hermanito' pronto

Es importante recordar que No Man’s Sky anunciado en el VGX 2013 por medio de un tráiler yfue lanzado en 2016 para PS4, Xbox One y PC, siendo un videojuego con capacidad de exploración planetaria, océanos profundos y posibles depredadores en los diversos planetas generados.

Bajo la premisa de introducir a nuestro personaje en un universo desconocido debemos explorar diferentes planetas y así obtener las características tanto de la flora como de la fauna de cada uno y poder compartirla y actualizarla con otros jugadores.

El objetivo principal del juego es alcanzar el centro del universo mientras podemos clasificar la mayor cantidad de especies de animales, plantas y rocas con la finalidad de recibir recompensas por parte del Atlas.