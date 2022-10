Desactiva estas funciones de Alexa para que tu Amazon Echo funcione aún mejor

Desactiva estas funciones de la asistente virtual para que tu Amazon Echo funcione aún mejor

Amazon Alexa ha transformado muchos hogares desde que se lanzó la asistente de voz en 2014, y cada año se vuelve más poderosa.

En el evento de productos de Amazon 2022, la compañía anunció una gran cantidad de nuevos productos y funciones de Alexa, como rutinas personalizadas, alertas personalizadas e incluso asistencia en carretera de Amazon cuando conduces tu automóvil.

Sin embargo, además de todos los útiles comandos y habilidades de Alexa, también hay características que hacen que tu altavoz inteligente... bueno, no sea tan inteligente. Sí, desactivar ciertas funciones puede hacer que el uso de los altavoces y las pantallas de Amazon Echo sea más seguro y mejor que antes.

Desactivando estas características de la asistente virtual puedes mejorar la experiencia en los dispositivos Echo.

Ya sea que te preocupe la privacidad, que no quieras que tus amigos "lleguen" sin invitación, o simplemente que la asistente virtual de Amazon deje de repetirte sus preguntas y comandos, aquí hay seis funciones que debes desactivar en la aplicación de Alexa ahora mismo.

Características de Alexa que puedes desactivar para mejorar los dipsositivos Amazon Echo

1. Desactiva las preguntas de seguimiento de Alexa En los últimos años, Amazon ha ido aumentando muy lentamente el uso de las corazonadas, esas preguntas de seguimiento que Alexa te hace después de interactuar.

A veces, estas sugerencias son útiles, por ejemplo, ofrecer cerrar la puerta con llave por la noche o sugerir una nueva forma de usar los temporizadores, pero también pueden ser molestas y perturbadoras cuando estás en medio de una llamada telefónica y no quieres tener para decirle a tu asistente de voz que deje de hablar.

Para desactivar las corazonadas, abre la aplicación Alexa y toca Más, luego Configuración, luego corazonadas. Un simple interruptor controla la función.

Puedes desactivar las corazonadas usando este método en la aplicación Alexa o por voz. Simplemente di, "Desactivar corazonadas".

2. Evita que Amazon escuche tus grabaciones de voz De manera frustrante, Amazon todavía parece optar por los usuarios por defecto en su programa utilizando grabaciones de voz con fines de investigación.

Ya sea que, como yo, te sientas incómodo con el potencial de recopilación de datos de dicha función, o si no te gusta la idea de que una persona real escuche tus interacciones diarias con (o potencialmente solo cerca de) tu dispositivo Echo , desactivar esta característica es probablemente el mejor movimiento.

En la aplicación Alexa, ve a Configuración > Privacidad de Alexa > Administrar tus datos de Alexa. Desde aquí, selecciona Elegir cuánto tiempo guardar las grabaciones > No guardar grabaciones > Confirmar. A continuación, desplázate hacia abajo hasta Ayudar a mejorar Alexa y desactiva el Uso de grabaciones de voz.

Mientras desactivas esta función, también puedes considerar configurar tus grabaciones de voz para que se eliminen automáticamente después de tres meses, una opción que puedes encontrar en la misma página que Uso de grabaciones de voz.

3. Controla la privacidad y la configuración de acceso para Skills Mientras miras la página de privacidad de Alexa, otro menú que vale la pena examinar es Administrar permisos de habilidades.

Aquí puedes desplazarte hacia abajo para ver qué habilidades (la palabra de Amazon para aplicaciones y funciones) desean acceder a todo, desde tu dirección e información de contacto hasta tu información de pago de Amazon Prime.

Muchos de estos permisos están desactivados de manera predeterminada, pero de vez en cuando, es una buena idea verificar qué habilidades ha habilitado durante los meses o años de uso de Alexa, y si han obtenido un acceso único que tu no. No quieres que se queden para siempre.

Para controlar estos permisos, toca Más > Configuración > Privacidad de Alexa > Administrar permisos de habilidades. Desde aquí, puedes elegir el tipo de datos al que deseas acceder y luego activar o desactivar cada habilidad.

4. Desactiva la función Drop In de Alexa La función Drop In de Alexa es una forma genial para que amigos o familiares se conecten cuando no pueden reunirse en persona, por ejemplo, durante las vacaciones con restricciones de viaje en curso.

A diferencia de una llamada telefónica, las llamadas directas no requieren que "contestes" la llamada: tu amigo solo habla por el altavoz de tu dispositivo. Suena bien cuando lo usas por primera vez, pero es fácil olvidar que los visitantes virtuales, una vez autorizados, tendrán acceso para ingresar en cualquier momento, sin previo aviso.

A menos que quieras arriesgarte a que tus amigos o familiares usen la función en momentos inoportunos, debes desactivar Drop In hasta que quieras usarla. Así es cómo.

Desde la aplicación Alexa, toca Dispositivos > Echo y Alexa. Ahora, selecciona el dispositivo que deseas, luego toque Comunicaciones > Drop In. Desde aquí, puedes desactivar Drop In o limitarlo a dispositivos específicos.

5. Desactiva la cámara en tu Echo Show Esta es una muy simple, pero es fácil de olvidar. Si usas un dispositivo Echo Show, asegúrate de que tu cámara esté deshabilitada o cubierta cuando no la estés usando.

Hackear las cámaras de las computadoras portátiles y otras cámaras web es un método notorio de espiar a las personas (utilizado tanto por los gobiernos como por piratas informáticos individuales) y mantener la cámara desactivada es una forma sencilla de protegerse.

Para deshabilitar tu cámara, simplemente usa el interruptor físico en cada dispositivo Echo Show.

6. Activa el modo breve para obtener menos conversaciones de Alexa De acuerdo, esto no es técnicamente desactivar una función, pero en efecto, el modo breve "desactiva" a Alexa repitiendo sus preguntas y comandos como un loro.

Es una de mis características favoritas personales, porque el loro de Alexa rápidamente me pone nervioso cuando estoy reproduciendo música (y por lo general puedo decir que malinterpretó mi comando de inmediato, sin escuchar la voz que lo confirme).

Para activar el modo breve, abre la aplicación Alexa, toca Más > Configuración > Respuestas de voz. Desde aquí, activa el Modo Breve (y también el útil Modo Susurro, si así lo deseas).

Te puede interesar: Alexa.com deja de existir, ¿tiene que ver con la asistente de Amazon?

En La Verdad Noticias tenemos las noticias más recientes de Alexa. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.