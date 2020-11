Dead by Daylight tendrá actualización para Xbox Series X y PS5

Si ya tienes Dead by Daylight y estás pensando comprar la PS5 o Xbox Series X, te tenemos buenas noticias: el juego obtendrá una actualización gratuita.

Developer Behavior Interactive reveló el lunes que el multijugador asimétrico de horror, “Dead by Daylight” llegará a Xbox Series X / S y PS5 a finales de esta semana.

Si ya tienes Dead by Daylight en PS4, obtendrás una actualización gratuita a PS5. Y si ya lo tienes en Xbox One, obtendrás una actualización gratuita a Xbox Series X / S. Los jugadores veteranos estarán encantados de saber que su progreso en el juego también se transferirá.

Dead by Daylight correrá en 4K a 60 fps

Behavior ha confirmado que el juego se ejecutará a 4K 60fps en nuevas consolas. Presumiblemente, lo hará en PS5 y Xbox Series X. No ha habido una confirmación separada para su rendimiento objetivo en Xbox Series S, que admite 1440p.

La actualización de PS5 y Xbox Series X / S viene como parte de "Realm Beyond", la promesa de Behavior Interactive de seguir mejorando Dead by Daylight.

Junto con las mejoras de próxima generación, el juego recibirá más actualizaciones gráficas en los próximos meses. Se están revisando los mapas, se están mejorando los personajes y las animaciones, y más.

La Verdad Noticias te comparte el tráiler de lanzamiento de este título para la nueva generación de consolas.

El lanzamiento para Series X y PS5, viene acompañado por el tráiler final del próximo capítulo de Dead By Daylight titulado A Binding of Kin.

El nuevo capítulo presenta un nuevo asesino llamado "Los gemelos". Los personajes de Dead By Daylight son atraídos al reino de la entidad a través del tiempo y el espacio, como "The Plague", que es una sacerdotisa babilónica o "The Deathslinger", que es un cazarrecompensas del salvaje oeste.

En este caso, Los Gemelos parecen ser campesinos de la Edad Media, con el hermano mayor empuñando una hoz de cultivo y llevando una cosecha en su espalda.

Por lo tanto, si compras una nueva consola esta semana, puedes esperar que Dead by Daylight se vea y funcione mejor que nunca.