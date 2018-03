Agencias / Diario La Verdad México, D.F.- ¡De esta forma puedes tener 2 cuentas de WhatsApp en tu celular! Con este truco podrás tener dos cuentas abiertas en el mismo celular a la vez, recomendad para quienes tienen un móvil de doble chip. Uno de los fallos de WhatsApp es que no te permite tener dos cuentas activas en el mismo teléfono a la vez. Sin embargo, tiene sentido cuando consideramos que cada cuenta está asociada a un número de teléfono. Este truco para tener dos cuentas abiertas en el mismo celular a la vez le puede funcionar a quienes tienen un móvil de doble chip, pero también a los que no. Su único problema es que es posible sólo con Android de Lollipop 5.0 para arriba, de acuerdo a PC.

Así lo puedes hacer:

¡Hazlo!

A partir de Android Lollipop, el sistema operativo permite crear múltiples cuentas dentro del dispositivo, para cada usuario que use el mismo. Esto permite agregar apps independientes en cada perfil activo. Para añadir una nueva cuenta, despliega la barra de notificaciones. En la parte superior derecha podrás encontrar un "círculo" con tu foto en caso de haberla configurado, o con una silueta en caso de no haberlo hecho. Pincha ahí y encontrarás la opción de crear una nueva cuenta de usuario.Luego selecciona la cuenta nueva. Ya estando en ella, descarga WhatsApp. No importa que ya lo tengas en tu cuenta principal, no afectará. Tampoco importa que enlaces a este perfil la misma cuenta de Gmail que tienes en el primero. Una vez instalado el nuevo WhatsApp, procede a abrirlo e iniciar sesión de forma normal. Claro, esto con la segunda cuenta que quieres añadir al dispositivo. Importante: el chip con el número de teléfono de la segunda cuenta de WhatsApp debe estar funcionando en ese momento en algún otro celular, no importa que no sea smartphone, para que puedas recibir el SMS con el código e iniciar sesión. Listo, ahora la nueva cuenta está activa y puedes usar las dos cuentas de WhatsApp desde el mismo celular sólo intercambiando usuarios.