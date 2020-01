Davos 2020: Por primera vez el Foro Económico Mundial incluye un espacio para jóvenes

Este martes cuatro jóvenes activistas climáticos, entre ellas Greta Thunberg, reprocharon a la élite reunida en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, por no tomar acciones suficientes contra la crisis climática, y señalaron que se está terminando el tiempo.

Fue en una mesa redonda llevada a cabo en Davos, cuando los cuatro activistas mencionaron que tienen confianza en su generación, argumentando que en esta han encontrado su voz y tienen la capacidad de trabajar con las personas indicadas para lograr los cambios que se necesitan y combatir el cambio climático, no obstante, Thunberg afirmó que hasta el momento no se ha actuado lo suficiente.

“Tenemos que empezar a escuchar a la ciencia y tratar esta crisis con la importancia que merece. No podemos resolverlo sin tratarlo como una auténtica crisis”.

Thunberg añadió que no quiere premios, en cambio desea que la apoyen a encontrar soluciones y producir cambios. Cabe recordar que la adolescente sueca logró hacerse famosa por realizar una huelga estudiantil semanal, empezando un movimiento global y recibiendo el premio de la revista Time a la persona del año 2019.

“Parece que el clima y el medio ambiente son ahora un tema candente, gracias a la presión de los jóvenes”.

Greta Thunberg

Los demás integrantes de la mesa redonda demostraron la misma energía y emoción al exponer los efectos del calentamiento global y de cómo debían tomar la responsabilidad de disuadir e insistir que se realicen los cambios.

La activista de 18 años de Zambia, Natasha Wang Mwansa, quien defiende los derechos de mujeres y niñas, comentó que la generación mayor cuenta con mucha experiencia, pero que los jóvenes tienen ideas, energía y soluciones.

El muchacho que reunió fondos e hizo labores de concienciación luego de que el huracán María perjudicara su natal Puerto Rico en 2017, Salvador Gómez-Colón, indicó que los activistas jóvenes hacen algo más que hablar.

“No estamos esperando cinco, diez, 20 años para emprender las acciones que queremos ver. No somos el futuro del mundo, somos el presente, estamos actuando ahora. No vamos a esperar más”.

Asimismo, Thunberg afirmó que el tiempo para lograr un cambio es ahora, sin embargo, convertir el tema en prioridad no representa nada si el mundo no hace algo ante la emergencia climática.

“No soy una persona que pueda quejarse de que no se oye mi voz. Se me oye todo el tiempo. Pero en general, la ciencia y la voz de los jóvenes no están en el centro de la conversación”.

