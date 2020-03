Dan detalles del nuevo juego de los “Supercampeones”

Los creadores de los Supercampeones, Bandai Namco revelaron información de mucho interes, para quienes quienes fueron amantes del anime de futbol y comprarán el videojuego 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions', el cual podrá permitir que los jugadores creen su propio personaje que jugará en la cancha con los demás personajes de la serie, algo que ha enloquecido a los amanten de los deportes en linea.

La compañía lo dio a conocer a través de su portal oficial en donde confirmaron que el juego contará con un modo historia que no será protagonizado por Óliver Atom (Ōzora Tsubasa en Japonés). De acuerdo con las imágenes reveladas por Bandai Namco, el jugador será el encargado de crear al personaje que protagonizará el juego y a su vez él será elija el destino de este joven futbolista, esto se hará poder jugar con la imaginación del usuario.

Videojuego de Oliver y Benji

Captain Tsubasa: Rise of New Champions'

En otra de sus opciones importante, el jugador podrá elegir y mejorar las técnicas y habilidades que tendrá su personaje para que así se convierta en un goleador imparable. De hecho, uno de los detalles más llamativos de este anuncio es que el jugador tendrá la posibilidad de elegir en qué equipos podrá jugar su personaje. Por lo que tendrá privilegios para que su 'supercampeón' tenga la oportunidad de jugar en el Niupi, junto a figuras como Oliver Atom, Tom Misaki y Benji Price o de enfrentarse a ellas mientras hace parte de equipos como el 'Franco Canadiense'.

Si estas preocupado por el funcionamiento de tus jugadores, no te preocupes, ya que podrás hacer tus súper tiros o movimientos especiales para atacar o defender el balón, mientras se enfrentan contra poderosos equipos de fútbol. Este título también contará con múltiples modos de juego, incluidos los modos historia, versus y versus online. Cabe resaltar que 'Captain Tsubasa: Rise of New Champions' será lanzado en América en 2020 para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de STEAM.