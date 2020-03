Dan a conocer el tráiler de Super Mega Baseball 3

Llega un videojuego que le va a encantar a los amantes de las Grandes Ligas, este game tiene el nombre de Super Mega Baseball 3, la querida serie de juegos de béisbol accesibles del desarrollador independiente canadiense Metalhead Software, lo dieron a conocer este miércoles por la tarde, el cual tendrá unos gráficos llamativos y muy originales.

La buena noticia para todos los aficionados es que este videojuego llegará para el venidero mes de abril, que podrá ser disfrutado en las consolas PS4, Xbox One, Switch y PC y será nada más y nada menos que ‘Super Mega Baseball 3’.El mismo tendrá un costo de $44.99 y entre otras sorpresas, admitirá el modo multijugador plataforma y para aquellos que no puedan esperar y deseen probarlo antes del lanzamiento, podrán efectuar una prueba gratuita que les permitirá jugar ilimitadas partidas.

Super Mega Baseball 3 con su buena resolución

Super Mega Baseball 3

Sobre la historia de Super Mega Baseball es una serie de videojuegos desarrollada por el estudio independiente Metalhead Software en Victoria, BC, Canadá. El primer juego, Super Mega Baseball, se lanzó el 16 de diciembre de 2014 como un título de compra cruzada de PlayStation 3 y PlayStation 4 en la PlayStation Store de EE. UU. Fue lanzado en la PlayStation Store europea el 1 de abril de 2015.

Cabe mencionar, que el metraje del tráiler tiene una resolución de 4K a una velocidad de cuadro de 60 cuadros por segundo. Un representante de Metalhead aclaró a Polygon que Super Mega Baseball 3 funcionará a 60 fps en todas las plataformas, con soporte 4K disponible solo en PC, al igual que su predecesor. Super Mega Baseball 2 superado a 1080p en consolas, incluidas PlayStation 4 Pro y Xbox One X; La versión Switch se ejecutó a 900p en modo acoplado. Lo que representa que el videojuego tiene una resolución mejorada.

La casa productora de Metalhead aumentó el precio en un 50%, probablemente para explicar el conjunto de características ampliado y la falta de DLC: Super Mega Baseball 2 lanzado a $ 29.99, mientras Super Mega Baseball 3 costará $ 44.99. Con la serie MLB The Show lista para ser multiplataforma a partir de 2021, este puede ser el último año en el que Metalhead no tiene competencia en PC, Switch o Xbox One, aparte de R.B.I. de MLB Advanced Media. Serie de béisbol.