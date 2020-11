DLC de Star Wars en Minecraft ya está disponible e incluye a Baby Yoda

Aunque Star Wars no lanzó nuevas películas este año, los jugadores de Minecraft podrán interactuar con el universo de la saga gracias a una nueva colaboración con Disney.

El paquete DLC de Minecraft Star Wars ya está disponible para descargar y presenta contenido de The Mandalorian, así como la trilogía original de películas de Star Wars: A New Hope, The Empire Strikes Back y Return of The Jedi.

Los jugadores de Minecraft podrán viajar en el hiperespacio entre un total de 12 planetas, incluidos lugares emblemáticos como Tatooine, Hoth y Endor, en un X-Wing o un TIE Fighter.

Todas las naves, todos los personajes de Star Wars en tu consola o PC.

También hay muchos skins de personajes, incluidos Luke Skywalker, la princesa Leia, Darth Vader, Chewbacca, Han Solo y Lando Calrissian. Baby Yoda, The Mandalorian y todos sus aliados también están a bordo para los fanáticos de la serie Disney Plus.

También hay un nuevo mapa, conjunto de texturas, mobs y reskins de elementos, una interfaz de usuario nueva y una banda sonora y efectos de sonido originales. También desbloquea vehículos manejables como deslizadores y X-Wings. El paquete cuesta 1.340 Minecoins, o menos de 20 dólares.

Recrea momentos de Star Wars en Minecraft

Aparentemente, con todo esto al alcance de la mano, podrás recrear una gran cantidad de escenas famosas, todo ello respaldado por una banda sonora con licencia.

La Verdad Noticias te comparte el tráiler de presentación de este fanátsico DLC.

"¡Es tu turno de ponerte el pelo en dos moños perfectos, porque el DLC de Minecraft Star Wars ha aterrizado en nuestro humilde planeta!" lee una publicación en el blog de Minecraft. “Específicamente, en Minecraft Marketplace. El paquete incluye contenido de A New Hope, The Empire Strikes Back, Return of the Jedi y The Mandalorian, por lo que tuvimos que esparcir toda la bondad galáctica en 12 dioramas planetarios diferentes ", se lee en la promoción del DLC.

Puedes descargar el paquete DLC de Star Wars desde Minecraft Marketplace desde hoye, 17 de noviembre. Star Wars se une a otras franquicias de entretenimiento exitosas como Toy Story, Jurassic Park, Pirates of the Caribbean y The Nightmare Before Christmas en el popular juego de construcción de mundo abierto.

