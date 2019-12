Cultiva tu comida en casa con el invernadero inteligente

Comer verduras frescas diariamente contribuye a mantener buena salud, y esto es aún mejor si las cosechamos desde nuestro propio jardín que permita cultivarlas de modo orgánico desde la comodidad de nuestra casa, para ello, se ha desarrollado el llamado invernadero inteligente.

Y es que sin duda alguna la cocina está evolucionando gracias a las nuevas tecnologías. No solo la manera en la que cocinamos, sino también en la que conservamos los alimentos, está cambiando y nos está abriendo la puerta a nuevas posibilidades.

LG es sin duda una de las marcas que más está apostando por estos cambios; y ha desarrollado su primer invernadero inteligente, un nuevo tipo de aparato que puede ser instalado en la cocina para obtener verduras y hortalizas más frescas.

El invernadero inteligente

Huerta en la cocina

El LG Indoor Garden (jardín para interior) parece un frigorífico, pero una vez que lo abrimos nos encontraremos varias bandejas en las que plantar nuestras semillas organicas. Lo relevante también es que aunque no sepamos mucho del tema, podemos cultivar nuestras propias plantas. Una vez que el sistema desarrollado en este invernadero inteligente, es capaz de controlar por su cuenta aspectos vitales como la luz, la temperatura o el agua.

Otra ventaja es que no tenemos que estar encima de las plantas y dudar sobre si lo estamos haciendo bien; el invernadero hará el trabajo por nosotros, una vez que el invernadero inteligente es capaz de monitorear el crecimiento de las plantas, para asegurarnos de que no tienen problemas y no les falta de nada.

Este electrodoméstico, incluye los 24 maceteros y sus diferentes semilleros, se replican las condiciones del hábitat natural de las plantas, que están aisladas del exterior, incluyendo la temperatura.

La marca explica que en el invernadero inteligente cada macetero tiene todo lo necesario para que la planta crezca, desde musgo de turba hasta fertilizante, incluyendo, por supuesto, las propias semillas. Este invernadero inteligente genera alimento suficiente para alimentar una familia de cuatro personas haciendo nuestra alimentación sostenible con cultivos propios de manera orgánica. Existen 20 variedades diferentes de plantas que podemos cultivar, desde lechuga romana, rúcula, achicoria y albahaca.

