¡Cuidado! YouTube podría cancelar tu cuenta y esta sería la razón:

YouTube, la famosa plataforma de videos emitió un comunicado oficial, mismo que a muchos no le cayó muy bien la disposición al grado de estar causando polémica ante el peligro que pudiera significar el cierre de muchas cuentas en esta plataforma.

Lo anterior ya comenzó a generar descontento entre sus usuarios, pero también abrió el debate entre la misma comunidad youtubera respecto a este comunicado de YouTube, luego que días atrás la plataforma envió vía correo electrónico, así como mensajes a todos sus usuarios quienes navegan por YouTube viendo los videos de muchos youtubers que están apenas creciendo en números de suscriptores.

Y es que además el comunicado menciona que a partir del día 10 de diciembre de este 2019, van a realizar un listado de cambios y hay viene la parte que ha alertado a muchos, incluso a youtuber, porque señala YouTube los cambios que pudieran afectar a muchos creadores de contenido, señalando que pudieran incluso cancelar su cuenta si dejan de ser comercialmente viables.

“YouTube podrá cancelar tu acceso o el acceso de tu cuenta de Google al Servicio de forma parcial o total si determina razonablemente que prestarte el Servicio deja de ser comercialmente viable" indica dicho comunicado.

Recordemos que un usuario pudiera dejar de ser comercialmente viable al momento en el que los videos que publica no son monetizados con anuncios publicitarios etc, es decir que no entren ganancias a tus contenidos.

Indudablemente este anuncio ha dado pie al inicio de una polémica entre gran número de usuarios debido a que podrías salir muy afectados los canales pequeños o bien los que apenas están despuntando en el mundo del YouTube.