¡Cuidado! Estos dispositivos Apple dejarán de funcionar este 3 de noviembre

El día de hoy Apple emitió un comunicado en donde informaba que varios de sus dispositivos dejarían de funcionar a partir del próximo 3 de noviembre si no se actualizan sus softwares a la versión más reciente.

Anteriormente te informamos que el iPhone 5 llegaría a su fin si este no actualizaba su sistema operativo iOS, tal noticia sorprendió a muchos usuarios amantes de este dispositivo, pero el día de hoy la compañía anunció que este no sería el unico dispositivo.

Según el comunicado por Apple, los dispositivos que dejarían de funcionar si no se actualiza su software antes del 3 de noviembre son los siguientes:

iPhone 5

iPad cuarta generación

iPhone 4s

iPad mini primera generación

iPad 2

iPad tercera generación

Apple ha asegurado que dicha actualización corresponde al reinicio que fue aplicado al GPS en abril del presente año, y este es un reajuste que sólo se lleva a cabo cada mil 24 semanas y tal parece que ya le tocaba.

Debes saber que esta actualización no afectará a los modelos de iPod touch ni ningún modelo de iPad que se maneje solo con wifi. Tampoco se verán afectados aquellos dispositivos iOS que hayan sido lanzado después de los modelos mencionados anteriormente.

En el comunicado se puede leer que la estandarización no afectará a ninguno de estos equipos sino hasta la medianoche del 3 de noviembre de este año, por esa razón y si tienes alguno de esos dispositivos deberás actualizarlo.

Pero ¿Cómo puedo actualizar el software de mi iPhone?

Primero debes ir a "Configuración"; y de ahi seleccionar "General" y luego dar clic en "Actualización de software".

Una vez realizado los pasos anteriores, deberás elegir la opción de "Instalar". El iPhone o iPad te generará diferentes opciones de instalación, pero estos dependen de cada dispositivo de Apple.

Si la actualización no se realiza por algún motivo, no te preocupes, lo único que deberás hacer es un respaldo del dispositivo en tu computadora; sólo desde ahí podrás actualizarlo, ya que para ese momento, no funcionarán tu dispositivo iCloud y las actualizaciones del software remotas.