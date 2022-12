Cuidado: Estas 4 herramientas de tu celular te consumirán la batería aunque no las uses

¿Sabías que algunas herramientas de tu celular pueden consumir la batería de tu dispositivo incluso aunque no las estés utilizando? En esta nota informativa de La Verdad Noticias te revelaremos cuáles son.

Las herramientas que te compartiremos a continuación se pueden llevar hasta el 10% de tu batería y no es un secreto que en ocasiones necesitamos optimizarla para que nos dure más y tengamos acceso a nuestro móvil cuando más lo necesitemos.

Herramientas que consumen la batería de tu celular aunque no se estén utilizando

Herramientas que consumen la batería de tu celular aunque no se estén utilizando

Las herramientas de celular que te pueden consumir la batería a pesar de que no las estés utilizando, son las siguientes:

Bluetooth

Si bien el Bluetooth es una buena herramienta, aunque común que las personas ni siquiera se fijen sobre el estatus de la misma, ¿lo dejaron prendido? ¿Lo apagaron? Si en los próximos minutos no planeas emparejar tu smartphone a otro dispositivo, ni siquiera tendrías por qué tenerlo activado, recuerda que algunos teléfonos te lo activan desde que tu móvil es encendido, así que apágalo siempre que no lo uses y te ahorrarás un mínimo pero útil porcentaje de batería.

GPS

Es muy importante que mantengas tu GPS activado cuando sales a la calle, pues nunca sabes cuándo tus familiares o amigos podrían necesitarlo, sin embargo, es una app que en definitiva te consume batería, ¿por qué activarlo si solo estás en tu casa?

Wifi

Hoy en día, todos utilizan el Wifi de sus casas, oficinas, lugares que visita, sin embargo, cuando ya no te encuentras en esos lugares no es necesario que lo tengas activado, pues tu smartphone tratará de encontrarte una red todo el tiempo, aunque no estés conectada a ellas.

Datos móviles

Por último pero no por ello menos importante, los datos móviles te pueden consumir tu energía, así que si llegaste a un lugar en el que no los vas a necesitar, puedes apagarlos, incluso así te ahorrarás tus datos.

Te puede interesar: Motorola ocupa el puesto número 3 de smartphones en EE. UU. tras salida de LG

Los mejores celulares de 2022

Los mejores celulares de 2022

Algunos de los mejores celulares del año 2022, fueron el iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, Motorola Edge 30, One Plus 10 Pro, Vivo X80 Pro, Oppo Find X5 Pro, Xiaomi Mi 12T Pro, Samsung Galaxy Z Fold 4, iPhone 13 Pro Max y Asus Zenphone 9, ¿Llegaste a tener alguno de esos?

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!