¡Cuidado! Compartir tu cuenta de Netflix podría ser un gran peligro

La realidad es que una de las situaciones que generó mucha polémica fue la de compartir cuentas de Netflix, a inicios de año se dio a conocer una tecnología que tenía la capacidad de identificar esta acción y evitarla, meses más tarde ejecutivos de Netflix declararon que en un futuro podrían aplicar medidas para impedir esta práctica.

Es verdad que hasta ahora no existe razón para pensar que Netflix, Prime Video, HBO Go o cualquier otro servicio que deja compartir cuentas entre usuarios vaya a tomar acciones, pero sí existen motivos relevantes por los que los usuarios deberían dejar de hacerlo, y si no pueden dejarlo, por lo menos deberían realizar varias acciones necesarias para intentar evitar los problemas.

De acuerdo a un estudio realizado recientemente por The Harris Poll y Google indica que 2 de cada 3 individuos utilizan las mismas contraseñas para diferentes servicios. Aunque eso no es lo peor, sino que además de que utilizan las mismas claves, el 24% de estas usa las contraseñas prohibidas como son "abc", "1234", "password", "qwerty" y muchas otras.

Por otra parte, el 59% de los usuarios norteamericanos que tuvieron participación en el estudio también detallaron que sus contraseñas son su nombre o fecha de cumpleaños, en tanto que el 33% usa el nombre de sus mascotas en todas sus claves.

Tiempo atrás Netflix mencionó que una de las cosas que le generan preocupación de que los usuarios compartan contraseñas es precisamente la facilidad con la que arriesgan sus datos personales y el acceso a su información de pago o de la cuenta.

Cabe mencionar que el estudio también señala que el 27% de los encuestados han tratado de adivinar la contraseña de algún familiar o amigo, y el 17% de ellos ha conseguido atinarle a la clave.

La mitad de los encuestados (43%) informa que comparte sus contraseñas de diferentes cuentas, el 22% de ellos indica que lo hace regularmente con los servicios de streaming de video, pero el problema es que el 57% de estos usuarios comentan que vuelve a compartir estas contraseñas con otras personas, por lo que el riesgo de un robo de información es cada vez más alto.

¿Qué puedo hacer si comparto mi cuenta de Netflix?

Utiliza una contraseña distinta para Netflix que no sea parecida a la de ningún otro servicio.

De preferencia usa un generador de contraseñas para crear la del servicio que vas a compartir.

Modifica la contraseña de manera regular en un lapso que no exceda de los 2 meses.

Revisa de forma constante los inicios de sesión en tu cuenta, y en caso de identificar un dispositivo extraño cierra sesión en todos los dispositivos y cambia la contraseña de inmediato.

