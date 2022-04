¿Cuál ha sido la evolución del iPhone?

¿Cuál ha sido la evolución del iPhone? Los dispositivos iPhone son una marca y serie de teléfonos inteligentes de alta gama, diseñada y comercializada por Apple Inc. El primer iPhone fue presentado por Steve Jobs, entonces CEO de Apple, el 9 de enero de 2007, y lanzado el 29 de junio de 2007.

Del iPhone primera generación vendrían otras versiones sutilmente mejoradas una tras otra; cada nueva función añadida en la evolución del iPhone por año terminó por configurar todos los atributos típicos del iPhone que hoy conocemos y que nos encantan: la AppStore, cámaras profesionales, grabación de vídeo, Siri.

El iPhone fué el teléfono mas inovador en su momento; Sus características inovadoras: Pantalla Táctil capacitiva Grande (para el 2007) de 4 pulgadas, sin Botones (era muy sorprendente para ese momento) y su sistema operativo inteligente iOS. El iPhone inspiró el diseño de los teléfonos inteligentes: Táctiles y sin Botones, desde ese momento.

¿Cuántos modelos de iPhone hay?

iPhone ha perfeccionado su sistema operativo en cada nuevo modelo

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, hay una línea cronológica de los Modelos de iPhone lanzados (o anunciados) hasta el momento.

El Primer iPhone :El iPhone (también llamado iPhone 2G o iPhone 1) fué el Primer teléfono inteligente de la marca iPhone, desarrollado por Apple. Fué presentado por Steve Jobs el 9 de Enero del 2007 y lanzado a la venta el 29 de Junio del mismo año. Fue lanzado con el sistema operativo iPhone OS (ahora iOS).



iPhone 3GS: El iPhone 3GS (pronunciado three-G-S en inglés, o tres-ge-ese en español) fué el Tercer teléfono inteligente de la marca iPhone, desarrollado por Apple. Fué lanzado a la venta el 19 de junio del 2009. Fue lanzado con el sistema operativo iPhone OS 3.

iPhone 4: El iPhone 4 es un teléfono inteligente de la marca iPhone, desarrollado por Apple, y la cuarta generación de este. Fue presentado el 7 de junio del 2010 y lanzado originalmente el 24 de junio del 2010. Introdujo un nuevo y más moderno diseño, con una carcasa de cristal y acabados de aluminio muy premium.

Fue el último iPhone presentado por Steve Jobs, antes de su muerte

iPhone 4S: El iPhone 4S es un teléfono inteligente. Es el sucesor del iPhone 4 y el predecesor del iPhone 5. El iPhone 4S fue presentado en el evento Let's Talk iPhone de Apple el 4 de octubre de 2011 por Tim Cook (CEO de Apple) en la sede de Apple.

Es una renovación del iPhone 4, y presenta mejoras en el apartado del rendimiento y de la pantalla.

iPhone 5: El iPhone 5 es un teléfono inteligente con pantalla táctil. Fue el iPhone de sexta generación y sucesor del iPhone 4S. El iPhone 5 fue presentado en un evento de Apple el 12 de septiembre de 2012 por Tim Cook (CEO en ese entonces) en la sede de Apple.

iPhone 5S: El iPhone 5S es un teléfono inteligente. Salió junto con el iPhone 5C el 10 de septiembre de 2013.

Es el primer iPhone en contar con el lector de huellas dactilares incorporado en el botón Home llamado Touch ID que permite identificar al usuario mediante su huella dactilar en vez de teclear la clave numérica de 4 dígitos, también se incorpora cuando el usuario desea adquirir alguna app de iTunes Store.

iPhone 5C: El iPhone 5C es un teléfono inteligente Salió junto con el iPhone 5S el 10 de septiembre de 2013. Es una versión económica del iPhone 5, e incorpora casi todas sus características, menos Siri y el Touch ID.

iPhone 6 y 6 Plus: Los iPhone 6 y 6 Plus son dos modelos de teléfonos inteligentes. El iPhone 6 presenta un nuevo diseño más sofisticado: Con marcos más pequeños y una pantalla mucho más grande que la de anteriores dispositivos, con bordes y esquinas redondeadas, un patrón que aún está presente en la generación de iPhone 11.

iPhone 6S y 6S Plus: Los iPhone 6S y 6S Plus son dos modelos de iPhone. Son la renovación directa del iPhone 6, y es físicamente igual a este pero con menores cambios.

El iPhone 6S presenta similares características a las de los modelos anteriores; La pantalla es Retina HD, con una mejor cámara, pasando de 8 a 12 megapixeles, y un mejor procesador Apple A9 con su respectivo co-procesador M9, que mejora el procesamiento del análisis físico de la anteriormente nombrada aplicación Salud.

iPhone 7 y 7 Plus: Los iPhone 7 y 7 Plus son dos modelos del iPhone, sucesores del iPhone 6S. Fueron lanzados a la venta el 7 de septiembre del 2016.

Cambió ciertas cosas con respecto al 6S anterior: el modelo 7 Plus posee dos cámaras (por primera vez en un iPhone), integra el potente procesador A10 Fusión, cambia un poco el aspecto de la parte trasera, y el modelo 7 normal incluye una cámara mejor a la del modelo anterior. También posee certificación IP67, que lo hace resistente a salpicaduras y polvo.

iPhone 8 y 8 Plus: Los iPhone 8 y 8 Plus son dos modelos del iPhone, que junto con el iPhone X, son sucesores del iPhone 7. Fueron anunciados el 12 de septiembre del 2017 y lanzados a la venta el 22 de septiembre del mismo año.

No posee muchos cambios con respecto al iPhone 7 y 7 Plus, y son prácticamente iguales en características. Sin embargo, posee un mejor procesador: el A11 Bionic, y viene con el mejorado sistema iOS 11.

Aunque Apple comenzó lanzando un iPhone, con el paso de los años Apple ha ido ampliando sus propuestas llegando a presentar hasta cuatro modelos de una vez. Fue en 2020 con los iPhone 12 y esta tendencia se mantuvo en septiembre de 2021 con los iPhone 13, la última generación de teléfonos de la manzana mordida.



¿Cuál de todos los iPhone es el mejor?

El iPhone 13 es uno de los mejores modelos que se encuentran en el mercado

Los iPhone son conocidos por su propuesta y precio premium, si bien los han ido diversificando su mercado tanto con más modelos como con teléfonos "veteranos" que siguen en el catálogo. Si quieres un iPhone y no tienes claro cuál comprar, en este artículo buscamos el mejor móvil iPhone de 2022 en función de diferentes criterios.

Por un poco más que el anterior merece la pena estirarse hasta el iPhone 13 (819), el mejor teléfono de Apple en calidad precio de la actualidad.

Elijas el iPhone que elijas, hay ciertas particularidades a tener en cuenta a la hora de elegir un móvil de Apple:

El tamaño de su pantalla. Aunque en general los paneles de Apple ofrecen una gran experiencia de uso (algo que puedes comprobar en nuestros análisis), la diferencia de diagonal es notable, yendo desde los 4,7" del iPhone SE (2022) a los 6,7 pulgadas del iPhone 13 Pro Max.

El diseño, aunque aquí hay poca discordancia en la actualidad: la vasta mayoría de su catálogo cuenta con una pantalla que ocupa casi toda su superficie salvo el notch, valiéndose del reconocimiento facial y los gestos para su manejo. Si prefieres algo más conservador, el iPhone SE (2022) cuenta con el diseño del iPhone 8, esto es, bordes y botón Home con Touch ID.

iOS es un sistema operativo estable, optimizado y fluido que proporciona años de actualizaciones. En este sentido, todos los modelos a la venta disponen de años de soporte, pero los modelos más veterano cuando se actualizan suelen carecer de las últimas y más novedosas funciones. ¿Necesitas tener lo último?

El espacio de almacenamiento. Los iPhone no tienen ranura para introducir tarjetas SD, por lo que servicios de la nube al margen, el espacio que elijas en el momento de compra será el que tendrás.

Ojo porque esta característica es responsable de que muchos usuarios renueven su teléfono. Busca un equilibrio entre presupuesto, el uso que le vas a dar y cuánto tiempo estimas que estarás con tu nuevo iPhone. Y ten en cuenta que las apps y las fotos/vídeos de calidad cada vez ocupan más.

Apple no suele proporcionar datos de mAh de sus baterías sino de autonomías con el uso, teniendo en cuenta tanto su capacidad como la eficiencia del hardware y software.

En todo caso, es fácil dar con la cifra para comprobar que su modelo más premium actual, el iPhone 13 Pro Max, tiene una pila de 4352 mAh, notablemente inferior de los 5.000 mAh que encontramos en unos cuantos Android.

En este sentido, merece la pena echar un vistazo a nuestros análisis para saber su autonomía en tiempo real. Además, los iPhone 13 Pro/Pro Max disponen de la carga más rápida (27W frente a los 20W de los iPhone 12 y iPhone 11), aunque eso sí, recuerda que las últimas generaciones viene sin cargador.

Evolución del iPhone en su cámara

El iPhone en su cámara ha mejorado en cada nuevo equipo la calidad de imagen

Hace más alrededor de 15 años, con la aparición del primer iPhone, de la empresa Apple, el mundo de la fotografía dio un gran vuelco.

El primer iPhone, a pesar de disponer de una cámara de tan solo 2 megapíxeles, disponía de una de las mejores cámaras que se montaban entonces en un teléfono. No voy a entrar a hablar de la tecnología puntera o de la desaparición de los botones a los que estábamos acostumbrados…es de sobra conocido que ese iPhone fue una revolución.

El iPhone 4s, se presentó al año siguiente, 2011. Volvían a actualizar por completo la cámara, no sólo se aumentaba la resolución hasta los 8 megapíxeles, sino que además la óptica pasaba de una luminosidad ƒ2,8 a ƒ2,4, y se le añadía la estabilización digital. También vimos como ya se podían grabar vídeos a FullHD (1080p).

El iPhone 7 mantenía la cámara de 12 megapíxeles, pero aumentaba su luminosidad hasta una apertura de ƒ1,8, el flash se modificaba por el nuevo Quad-Led Flash True Trone y, por fin, añadían estabilización óptica al modelo “sencillo”.

En cuanto al iPhone X, el nuevo modelo que es todo pantalla y ya no dispone de “botón de inicio”, dispone de 2 cámaras al igual que el iPhone 8 Plus, pero en lugar de estar ubicadas horizontalmente, las han puesto en posición vertical, mantiene la misma resolución de 12 megapixeles, se ha mejorado la luminosidad del teleobjetivo pasando a ƒ2,4 y ahora ambas disponen de estabilización óptica. Al igual que el 8 Plus, el iPhone X incorpora el nuevo “Modo Iluminación de Retratos”.

Cámara principal: 12 megapíxeles con apertura f/1.6, 26 milímetros, píxeles de 1,7 micras, dual pixel PDAF y estabilización por desplazamiento. Cámara gran angular: 12 megapíxeles con apertura f/2.4, 120º de campo de visión, 13 milímetros.

Ahora conoces cuál ha sido la evolución del iPhone, y los avances tecnológicos que la empresa ha realizado a los equipos de su telefonía móvil.

