Cuál es la diferencia entre los canales y grupos de Telegram

¿Te gustaría unirte a Telegram, pero aún no terminas de comprender cuál es la diferencia entre los canales y los grupos de este servicio de mensajería? Si es así, quédate con nosotros porque aquí en La Verdad Noticias te lo explicaremos.

Si sueles utilizar WhatsApp, seguramente ya estás familiarizado lo que son los grupos de personas, no obstante, en esta app no solo hay grupos sino también canales.

Por un lado, los grupos, los grupos de Telegram son una herramienta poderosa para crear comunidades de hasta 200.000 miembros, estos se suelen compartir con familiares, amigos, equipos escolares y entre colegas del trabajo para responder preguntas o mantenerse en contacto.

Por otro lado, los canales de Telegram son una mejora de lo que antes eran las "difusiones". Al igual que en Whatsapp puedes crear una difusión para comunicar algo y se podría hacer lo mismo, pero lo han mejorado cambiándolo por los "canales".

Lo bueno de los canales es que no es como una antigua difusión, que creas un contenido y lo difundas entre tus contactos, sino que creas un canal para que la gente se suscriba a él.

Lo que consigues con el canal de Telegram es un lugar donde poder informar de tus novedades o de lo que sea de manera masiva, con un número ilimitado de seguidores y con interesantes características. Algunas de las diferencias entre los grupos y los canales de Telegram son las siguientes.

Acceso a perfiles de miembros compañeros:

Cuando se trata de dar información, los canales de Telegram son más privados, ya que no puedes ver sus perfiles, debido a que estos no se visualizan. Por otro lado, los grupos de Telegram, son más públicos en este sentido, independientemente de si algún contacto pertenece o no a tu lista, este puede acceder con facilidad a tu perfil y viceversa.

Derechos de administrador:

Como administrador de un canal o grupo de Telegram, puedes publicar, agregar o quitar mensajes o cualquier miembro y hasta cancelar el canal en cualquier momento. Pero, un aumento en la interacción de los miembros eleva la carga de trabajo para los administradores. Tanto los grupos como los canales de Telegram te permiten cambiar su visibilidad de anónimo a tu nombre de usuario y a la inversa.

Acceso a historiales de chat:

Todo miembro de un canal de Telegram tendrá el acceso al chat desde su creación si así lo desea, así como consultar información, documentos o archivos. En los grupos de Telegram, los nuevos miembros también tendrán la opción de acceder a chats antiguos, aunque el administrador tiene la alternativa de restringir el acceso a este historial.

Número de miembros:

Los canales de Telegram tienen la posibilidad de tener un número ilimitado de miembros que se denominan seguidores o suscriptores, sin embargo, los grupos de Telegram "solo" tienen una capacidad de hasta 200,000 miembros.

Recibir mensajes o comentarios:

Puedes recibir comentarios de la comunidad a través de tus grupos de Telegram, pero no cabe la posibilidad de hacerlo desde un canal. Es decir, puedes intercambiar mensajes o debatir ideas con los integrantes de tu grupo de Telegram, pero esto no es posible con los suscriptores de tu canal.

Ahora que ya conoces cuáles son las principales diferencias entre los grupos y los canales de Telegram, ya sabrás de qué hablan las personas que suelen utilizar este servicio cuando mencionan dichos conceptos.

