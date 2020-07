¿Cuál es el mejor horario para publicar en Instagram 2020?

En la secundaria, una de mis amigas estaba decidida a encontrar el momento perfecto para publicar sus fotos de Instagram para maximizar la cantidad de me gusta que recibe. Era sorprendentemente científica al respecto, publicaba en diferentes momentos del día y anotaba cada uno de los "me gusta por minuto" de sus publicaciones.

Después de semanas de pruebas, descubrió qué horario de publicación obtuvo la mayor cantidad de "me gusta" y, a partir de ese momento, podría obtener fácilmente 200 likes en todas sus publicaciones de Instagram.

El método bastante científico de mi amiga para maximizar sus me gusta de Instagram todavía me hace reír hasta el día de hoy. Pero como ahora soy un vendedor, su deseo de construir una fuerte presencia en Instagram también resuena conmigo.

Nuevos datos: Engagement de Instagram en 2020

Para crear una cantidad considerable de seguidores en Instagram, debes crear contenido atractivo que tu audiencia realmente anhele. Pero si no publicas tu contenido en el momento adecuado, la mayoría de ellos nunca lo verá.

Entonces, ¿cómo calcular el tiempo de publicación óptimo para tu audiencia específica?

La mejor manera de encontrar un tiempo de publicación ideal es probando el tiempo de tus posts para ver qué hora de publicación genera la mayor participación del público.

Pero si no tienes suficientes recursos o tiempo para realizar tus propias pruebas, Sprout Social, una plataforma de administración de redes sociales con más de 24 mil clientes, lo tiene cubierto. El año pasado, analizaron los datos de sus clientes para ver a qué hora y día sus publicaciones en las redes sociales generaron la mayor participación. También segmentaron los datos por red social e industria.

Al observar sus datos agregados de clientes para Instagram, puedes ver que los siguientes días y horas, en el horario de verano central (CDT), son ideales para generar la mayor participación en la red social:

El mejor horario para publicar en Instagram

En promedio, el mejor momento para publicar en Instagram es entre las 2 p.m. y las 3 p.m. CDT. Sin embargo, el nivel de reacciones que obtienes puede cambiar drásticamente según el día de la semana que publiques. El mejor día para publicar en Instagram es el jueves, no solo a las 3 p.m., sino también a las 5 a.m., 11 a.m. y 4 p.m.

Como se indicó anteriormente, aunque de 2 a 3 p.m. se considera el mejor momento del día para publicar en Instagram, el día de la semana en el que publicas puede cambiar la cantidad de interacción que realmente obtienes de 2 a 3 p.m.

¿Por qué? Piensa en las pequeñas diferencias en tu estado de ánimo y rutina diaria, las que quizás no te dés cuenta que tienes, y cómo afectan tu comportamiento. Lo mismo ocurre con todos tus seguidores en Instagram. Aquí hay algunas ideas adicionales sobre el momento óptimo de publicación de los datos de Sprout Social para mostrarte lo que quiero decir:

Publicar a las 5:00 a.m. CDT de martes a viernes genera uno de los engagments más altos: las personas generalmente revisan sus teléfonos justo cuando se despiertan.

Publicar de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. CDT durante los días de semana también genera muchas reacciones: las personas generalmente revisan sus teléfonos durante el almuerzo o cuando comienzan a quedarse sin energía mental hacia el final del día de trabajo.

Si deseas publicar los fines de semana, publica los sábados alrededor de las 11:00 a.m. CDT cuando las personas coman brunch o salgan con sus amigos.

Entonces, cuando publiques en Instagram, no pases solo por este rango de tiempo. Considera tanto el día de la semana como la industria en la que te encuentras (hablaremos de este último en solo un minuto).

El mejor momento para publicar en Instagram cada día

En promedio, estos son los mejores momentos para Instagram durante la semana dentro de cada zona horaria a nivel mundial:

Domingo: 10 a.m - 2 p.m.

Lunes: 9 a.m. - 5 p.m. (El engagement alcanza su punto máximo a las 11 a.m. Y a las 2 p.m.)

Martes: 8 a.m. - 6 p.m., *7 p.m.

Miércoles: 5 a.m., *11 a.m. - 3 p.m.

Jueves: 5 a.m., * 11 - 4 p.m.

Viernes: *5 a.m., 9 a.m. - 10 a.m., * 11 a.m. - 1 p.m., 2 - 4 p.m.

Sábado: 9 - 11 a.m.

* = niveles particularmente altos de engagement.

¿Deseas algunas reacciones fáciles basadas en estos datos? Publica en Instagram entre las 9 a.m. y las 6 p.m. de martes a viernes. Obtendrás el engagement más consistente de esa manera.

¿Necesitas un apoyo visual para elaborar estrategias? Echa un vistazo a este gráfico de Sprout Social que muestra los puntos críticos de Global Instagram Engagement.

Gráfico de Sproud Social sobre el engagment en Instagram.

Los datos generales anteriores sobre el momento óptimo de publicación son un excelente punto de partida para hacer crecer una audiencia fiel en Instagram. Pero si deseas obtener más detalles, estos son los mejores momentos para publicar en Instagram si tu organización está en las industrias de tecnología, B2C, educación, atención médica y sin fines de lucro, según la investigación de Sprout Social.

Los mejores momentos para publicar en Instagram para empresas de tecnología:

Mejor hora: miércoles a las 10:00 a.m. CDT

Compromiso más consistente: miércoles a viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. CDT

Mejor día: jueves

Peor día: domingo

Los mejores momentos para publicar en Instagram para empresas B2C:

Mejor hora: viernes a las 11:00 a.m. y 1:00 p.m. CDT

Compromiso más consistente: todos los días de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. CDT

Mejor día: miércoles

Peor día: domingo

Los mejores momentos para publicar en Instagram para organizaciones educativas:

Mejor hora: lunes a las 8:00 p.m. CDT

Compromiso más consistente: días laborables de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. CDT

Mejor día: lunes

Peor día: domingo

Los mejores momentos para publicar en Instagram para empresas de atención médica:

Mejor hora: martes a la 1:00 p.m. CDT

Compromiso más consistente: martes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. CDT

Mejor día: martes

Peor día: sábado y domingo

Los mejores momentos para publicar en Instagram para organizaciones sin fines de lucro:

Mejores horarios: martes a las 3:00 p.m. y 9:00 p.m., miércoles a las 3:00 p.m. y 4:00 p.m., jueves a las 2:00 p.m. y 3:00 p.m., y viernes a las 10:00 a.m. y 2:00 p.m. PM,

Compromiso más consistente: de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.

Mejor día: martes

Peor día: sábado

El público de cada marca es diferente. Para crear una audiencia de Instagram considerable y comprometida, debes saber quiénes son tus seguidores y una de las mejores maneras de conocer a su audiencia y captar su atención es saber exactamente cuándo les gusta navegar por la aplicación.