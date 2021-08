¿Cuál es el espacio de almacenamiento de Gmail?

El almacenamiento de Gmail es el espacio que te ofrece la plataforma por defecto al crear tu cuenta de Google, mismo que se divide entre los sitios que uses por ejemplo Google Drive, Gmail, etc, siendo normalmente de 15gb con la opción de expandirlo dependiendo de tus necesidades.

Gmail se ha convertido en una de las plataformas de correo electrónico más utilizadas en todo el mundo, desbancando a otras grandes empresas con mucho más antigüedad, y esto se debe a su facilidad de uso y versatilidad para los usuarios, pues es una de las más rápidas y cómodas.

Por otro lado, recientemente te enseñamos cómo acceder al drive de Gmail, el cual está fuertemente relacionado con el espacio de almacenamiento que te otorga Google y es importante para saber cuánto espacio disponible te queda y cómo sacarle mejor provecho o recuperarlo.

¿Qué almacenamiento gratuito ofrece Gmail?

Este espacio de almacenamiento es totalmente gratis

Al crear tu cuenta, obtienes un total de 15 gigabytes de espacio de almacenamiento, mismo que puedes dividir para tus documentos de Gmail, Drive y Google Fotos pero debido a que los estilos de uso de la plataforma son diferentes para cada usuario, no es suficiente para algunos.

Mientras que clientes de Google Fiber reciben 1 terabyte de almacenamiento adicional completamente gratis, los usuarios normales deben conformarse con los 15bg, pero también pueden expandir su espacio, esto si, con un costo adicional, del cual te hablaremos más adelante.

¿Cómo vaciar el almacenamiento de Gmail?

Elimina archivos que no utilizas para tener más espacio

Si ya has recibido la notificación de que te queda poco espacio de almacenamiento, no te alarmes, ya que Google te da la posibilidad de restablecerlo eliminando los archivos que ya no utilices o no necesitas, y para acceder a esta herramienta debes dirigirte al cuadro de búsqueda que te aparece en Gmail.

Posteriormente escribe ‘has:attachment larger:10M’, y al dar clic en buscar, te aparecerán todos tus archivos mayores a 10mb, donde podrás elegir cuáles eliminar, seleccionandolos de la lista y dando clic a ‘vaciar papelera ahora’, recuperando así tu espacio normal de almacenamiento en tu correo electrónico de Gmail.

Precios del almacenamiento de Gmail

Puedes solicitar más espacio con un costo de acuerdo a tus necesidades

Si eres un usuario regular, no tienes de qué preocuparte, pues los 15gb por defecto te durarán mucho tiempo, pero si eres demasiado activo por mail o tienes una cuenta empresarial en Gmail, Google ofrece planes de renta mensual y anual con diferentes capacidades dependiendo cuáles sean tus necesidades,

El almacenamiento de Gmail tiene planes de 200gb por $49 pesos al mes o $490 al año, 2 terabytes por $169 pesos al mes o $1,699 al año, 10 terabytes por $849 pesos al mes, 20 terabytes por $1,699 pesos al mes o el más grande de 30 terabytes por $2,549 pesos al mes.

