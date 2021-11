Crean teléfono para perros, desde ahora las mascotas pueden llamar a sus dueños

Los investigadores de Escocia y Finlandia han sido quienes desarrollaron un nuevo teléfono para perros llamado DogPhone, el cual ayuda a las mascotas a realizar videollamadas a sus dueños.

El sistema, que es el primero de su tipo y aunque parezca sacado de película, permite a los animales utilizar internet para ponerse en contacto con sus dueños.

Y es que la tecnología avanza a pasos agigantados, por ejemplo, en La Verdad Noticias dimos a conocer el caso de Monika, la perrita que se le implantaron cuatro prótesis biónicas, ahora el teléfono para perros.

Teléfono para perros

El dispositivo permite ayudar a controlar la ansiedad de las mascotas.

Los creadores señalan que este nuevo dispositivo podría ayudar a abordar la ansiedad por separación de las mascotas que se han acostumbrado a tener personas en casa durante la pandemia de COVID-19.

DogPhone es el resultado de una colaboración entre la doctora Ilyena Hirskyj-Douglas, de la Universidad de Glasgow, y su labrador de 10 años, Zack, junto con colegas de la Universidad Aalto en Finlandia.

De acuerdo a la experta esta construyó un acelerómetro conectado a internet y luego lo ocultó dentro de una pelota. Después de varias pruebas, Zack tuvo un entrenamiento previo con el juguete.

De esta manera se comprobó que DogPhone le permitió a Zack llamar a la doctora Hirskyj levantando y agitando una bola equipada con un acelerómetro.

En el siguiente video se observa como acelerómetro detectó el movimiento y luego inició una videollamada, lo que permitió a Zack ver e interactuar con su dueña.

El DogPhone pensado para las mascotas

El teléfono para las mascotas fue pensado en las necesidades de estas.

DogPhone también se puede usar para llamar a la mascota, y se es libre de responder o ignorar una llamada. Ahora bien, en el caso del telefono para perros, este fue construido tomando en cuenta las necesidades de las mascotas más que la de solo los dueños.

“Muy pocos de ellos parecen considerar lo que los perros podrían querer, o cómo la tecnología podría beneficiarlos como seres vivos con pensamientos y sentimientos propios”.

Ahora bien, a pesar de obtener óptimos resultados, la especialista admitió que no tiene la certeza de que Zack estaba al tanto del vínculo causal entre levantar la pelota y hacer una llamada con DogPhone. Sin embargo, está claro que en algunas ocasiones definitivamente el perro estaba interesado en lo que estaba viendo.

“Una consecuencia inesperada del experimento con el telefono para perros es que a veces me encontraba ansiosa, pero cuando llamé a Zack no estaba frente a la cámara o no se acercaba a la pantalla”, dijo Hirskyj.

