Crean página web para encontrar a animales perdidos tras erupción en La Palma

Una página web para buscar animales perdidos tras la erupción del volcán de La Palma, España, ha sido creada por el equipo de la Fundación Franz Weber. Esto ayudará en las tareas de acogida, adopción y reunión de animales afectados por la erupción volcánica.

En apoyo a las asociaciones protectoras para lograr reunir a las familias con sus animales, o encontrarles un nuevo hogar. La ONG responde así a la petición de ayuda lanzada por estas entidades, que desde hace una semana "trabajan a destajo rescatando animales abandonados en los municipios evacuados por el desastre natural”.

“O (animales) que son dejados a su suerte por una falta de sensibilidad de las administraciones que no facilitan un realojamiento inclusivo junto a sus familias", dijo la organización. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, las erupciones del volcán de La Palma podrían ser las más destructivas de la isla española.

Así funcionará la página web en la zona afectada de La Palma

El sitio web "Animales La Palma" ayudará a encontrar animales perdidos y regresarlos con sus familias o darles una nueva/Foto: Animales La Palma

La campaña integrará en un sitio web todos los avisos de animales extraviados y abandonados a consecuencia del volcán de Cumbre Vieja permitiendo que cualquier familia palmera pueda recuperar a su animal.

Mientras que cualquier otra persona puede acceder a una adopción responsable. La página web prevé incluir día a día más contenidos útiles para la gestión de animales en catástrofes volcánicas, como convocatoria de voluntariado, donativos para las ONGs locales o tips para proteger a los animales en estos contextos catastróficos.

Leonardo Anselmi, director de Fundación Franz Weber para el Sur de Europa, ha explicado que conversando con las familias afectadas han comprobado que los espacios de alojamiento temporal, como El Fuerte, no permiten el acceso de familias interespecie.

Esto significa que las personas que están en refugios tras perder su hoga,r no tienen permitido introducir a sus animales, por lo que son obligadas a abandonarlos.

“Las administraciones implicadas y el propio plan de emergencias deberían actualizarse y contemplar una realidad evidente, y es que muchas familias palmeras y conviven con animales, con el vínculo emocional que ello supone. La desidia es a veces un acto de crueldad" declaró Anselmi.

Animales de granja, los más “rescatados” en la erupción volcánica

Los animales son también los más afectados por la erupción volcánica, ya que la mayoría fueron abandonados a su suerte y sus vidas corren riesgo/Foto: La Gran Época

En los momentos previos a la erupción el Cabildo de La Palma sí informó de dos localizaciones para evacuar animales considerados de granja. Esto significa que solo los animales con aprovechamiento económico tuvieron garantizado desde el principio lugares seguros.

Mientras que decenas de perros y gatos fueron separados de sus familias de forma obligatoria y sin alternativa de refugio.

No obstante, la ONG internacional denuncia que diversos ganaderos no han permitido que los animales puedan escapar de sus granjas ya que en ese caso no cobrarían los seguros. Por lo que mediante su página web esperan poder ayudar a estos animales y que otras personas le puedan brindar un hogar.

