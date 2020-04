Crean la célula solar más eficiente del mundo

Especialistas han querido estudiarlo pero no han conseguido obtenerlo, esto para erradicar la contaminación y así no me perjudicar al mundo, es por eso que crearon paneles solares para obtener electricidad de forma sostenible en el hogar. La investigación en paneles solares se ha convertido en una de las principales áreas de investigación dentro del mercado de la sostenibilidad. Su facilidad para obtener energía en el ámbito doméstico y se ha convertido en una de sus principales virtudes.

Es por eso que el equipo de trabajo que ha conseguido este importante avance en busca de la eficiencia ha basado su experiencia en la introducción de hasta un total de 6 tipos diferentes de capas. En total, el panel contaría con hasta 140 capas de reducísimo tamaño con el objetivo de reflejar la máxima luz solar posible. Aun así, es importante destacar que todavía no se ha probado frente a la energía recibida por el sol.

Celda solar romper récord

La célula solar está diseñada para captar la energía solar

Quienes lo consiguieron fue el Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos el cual han fabricado una célula solar de seis uniones que ha batido el récord mundial de mayor eficiencia en la conversión de energía solar a electricidad. Basándose en materiales III-V, llamados así por su posición en la tabla periódica, que tienen una amplia gama de propiedades de absorción de luz.

En ese sentido seis uniones de la célula (las capas fotoactivas) está especialmente diseñada para capturar la luz de una parte específica del espectro solar. El dispositivo contiene aproximadamente 140 capas totales de varios materiales III-V para respaldar el rendimiento de estas uniones, y sin embargo es tres veces más estrecho que un cabello humano.

Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos

Según Ryan France, coautor del estudio: Una forma de reducir el costo es reducir el área requerida, y puede hacerlo utilizando un espejo para capturar la luz y enfocar la luz hacia un punto. Luego puede salirse con una centésima o incluso una milésima parte del material, en comparación con una celda de silicio de placa plana. Se usa mucho menos material semiconductor al concentrar la luz. Una ventaja adicional es que la eficiencia aumenta a medida que concentra la luz.