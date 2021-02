Crean el 'SmartTag', dispositivo contra la pérdida de objetos

¿Se escapó el perro y lo perdiste de vista? o no sabes dónde has dejado las llaves, quizá viajaste y no encuentras tu equipaje. En algún momento todos hemos pedido alguna vez un dispositivo que nos permita encontrar los objetos perdidos, pues bien por fin ha sido creado y se llama 'SmartTag' de Samsung.

El SmartTag, un dispositivo inteligente que lo ayudará a tener el control con solo lo conectarlo a tu smartphone y sonará cuando lo actives, pero si pensabas que esa es su unica utilidad, también sirve para controlar de forma remota otros dispositivos y electrodomésticos.

De acuerdo a la descripción el Galaxy SmartTag es un pequeño dispositivo que localiza objetos perdidos de forma rápida y sencilla mediante tecnología Bluetooth. Adicionalmente, puede configurarlo para permitir automatizar funciones en su hogar inteligente.

Tiene un rango para localizarlo hasta de 120 metros con Bluetooth.

Funcionamiento del SmartTag

Toma en cuenta que antes de que puedas usar tu Galaxy SmartTag, primero debes estar conectado a tu teléfono inteligente, luego solo tienes que presionar el botón en el medio del SmartTag y enseguida lo presionas una vez más cuando tu teléfono inteligente lo busque.

Luego podrás ver la ubicación del tag en un mapa usando SmartThings Find en la aplicación SmartThings y usar funciones como navegación para localizar la etiqueta o hacer que emita un timbre.

Esto quiere decir que el usuario debe ingresar a la aplicación SmartThings desde su dispositivo Samsung, hacer el emparejamiento con solo un toque y eso es todo.

Si en algún momento no encuentra sus llaves, tan solo tendrá que acceder a la aplicación SmartThings y activar el sonido del SmartTag, esto funcionará como cuando has perdido el teléfono y le llamas para que suene.

Aunque el rango del bluetooth es de 120 metros, si el objeto perdido está fuera del rango no hay ningún problema. Supongamos que sale de vacaciones y tan pronto se baja del avión se da cuenta que la aerolínea refundió su equipaje también existe una manera para localizarlo.

Deberás ingresar a la aplicación SmartThings y está, usando los dispositivos Galaxy que estén cerca a su SmartTag, le dirá la última localización de su maleta.

Ahora si lo pierde constantemente es su celular, el SmartTag le permite activar el sonido en su dispositivo móvil para que sea más fácil de localizar, incluso lo puede configurar para que le avise cuando se está alejando (ideal para cuando fue robado).

Enrique Peña Nieto es acusado de lavado de dinero, ¿lo llevarán ante la justicia? Síguenos en Google News para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!