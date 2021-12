Crean app solo para mujeres, chicas sin rasgos europeos y trans son rechazadas

Crean app exclusivamente para las mujeres, trans son rechazadas

A través de las redes sociales han dado a conocer que crearon una app para mujeres, pues apenas el pasado mes de febrero de este 2021 surgió la noticia de Giggle, una aplicación exclusivamente para las mujeres, para poder hacer amigas o quizás encontrar pareja.

Para registrarse, las usuarias deben tomarse una selfie ya que la aplicación utiliza un software de verificación de género biométrico para determinar si la usuaria es mujer, aquel detalle ha dividido opiniones, varias personas han denunciado que es racista.

El pasado mes de febrero te compartimos en La Verdad Noticias una aplicación destinada a la sexualidad femenina, pues la fundadora Tatiana Gómez decidió abrir un espacio donde se hable sobre el erotismo, placer, relaciones de pareja, descubrimiento personal y autoestima.

App solo para mujeres causó revuelo en las redes sociales

App causó un revuelo en las redes sociales

Tras darse a conocer la creación de la app, los comentarios negativos no se hicieron esperar, pues destacan que el reconocimiento facial utiliza estereotipos de feminidad eurocéntrica, además de que es discriminatoria y que las mujeres no que no encajan no son femeninas.

Debido a ello, varias mujeres no han podido verificarse incluso no pueden interactuar, de igual forma ha dejado un mal sabor de boca por no encajar en los estándares de belleza de la nueva aplicación, a pesar de las críticas, los dueños de la app no han realizado algún comentario al respecto.

¿Qué aplicaciones usan las mujeres?

Las mujeres utilizan varias aplicaciones para diversas actividades

Las mujeres tienen grandes responsabilidades personales, por lo que utilizan aplicaciones que son de gran utilidad en las actividades cotidianas o algunas chicas prefieren usar las apps para buscar frases motivadoras como Inspire Me Quotes, una aplicación de iPhone que ofrece frases que ayudarán a las mujeres a inspirarse.

Algunas mujeres prefieren la app Pose que es ideal para aquellas mujeres que les gusta la moda que funciona como una galería de ropa virtual. Otras recurren a las aplicaciones sobre el ciclo menstrual o la etapa del embarazo, pero recientemente la app solo para mujeres, Giggle, ha dividido opiniones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!