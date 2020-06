Creadores podrían hacer un posible remake de Resident Evil 4

Todos saben que cuando un videojuego es querido por sus seguidores quieren la continuación lo más rápido posible, por lo que el director original de Resident Evil 4 y creador de la saga, Shinji Mikami, recientemente se refirió a la posibilidad de que Capcom realice un remake del juego, señalando que no tendría problemas con ello, mientras resulte bien.

Cabe mencionar que Mikami uno de sus principale creadores, y que tras su salida de Capcom trabajó en The Evil Within, y ahora se encuentra en Tango Gameworks como productor de GhostWire: Tokyo, habló con IGN, donde mencionó que mientras salga bien, no tiene problemas.

Resident Evil creará remake

Supuestamente Capcom ya esta trabajando en el remake de Resident Evil 4 y más vale que le pongan todas ganas al hacerlo porque están a punto de tocar mi RE favorito. pic.twitter.com/gZYtBsgcd1 — Nico ⍟ (@niicoalvarez13) April 13, 2020

Resident Evil 4, unas de las firmas más demandas en la industria de los videojuegos, cuyo título original es Biohazard 4 es un videojuego de acción-aventura del estilo survival horror desarrollado por Capcom Production Studio 4 y distribuido por varias compañías de videojuegos, como Capcom, Ubisoft, Nintendo Australia, Red Ant Enterprises y THQ Asia Pacific.

Por su parte, también se pudo saber que para ocasión también se refirió al remake que tuvo Resident Evil 2, el cual pensó que sería muy bueno, pero mencionó que sólo vio un video, y que y también mencionó que continuarán haciendo remakes de estos juegos ya que se venden bien y quieren lo mejor de gráficos para sus seguidores.

De acuerdo a los reportes el remake de Resident Evil 4, una de las entregas más populares que ha tenido la franquicia, se espera que llegue en 2022, mientras que en 2021 llegaría Resident Evil 8. Mencionaron que es un género de juego propio, y con el cual finalmente está cumpliendo su misión de hace casi 20 años, cuando ideó un juego así, pero debió ajustarse a las ideas de Capcom de continuar con entregas de Resident Evil.